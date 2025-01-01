Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс сыграет контрольный матч против обидчика Полесья в еврокубках
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 21:22 | Обновлено 01 января 2025, 21:42
104
0

Кривбасс сыграет контрольный матч против обидчика Полесья в еврокубках

Подопечные Вернидуба уже в январе начнут подготовку к чемпионату

01 января 2025, 21:22 | Обновлено 01 января 2025, 21:42
104
0
Кривбасс сыграет контрольный матч против обидчика Полесья в еврокубках
УПЛ

Криворожская команда на зимних сборах проведет спарринг со словенской «Олимпией».

Матч состоится 24 января.

«Олимпия» является лидером чемпионата Словении и успешно вышла в 1/16 финала Лиги конференций. Летом, во время квалификации к этому турниру, команда одолела «Полесье». В первой игре словенцы победили украинский коллектив со счетом 2:0, а в ответном матче выиграли 2:1.

«Кривбасс» завершил первую часть чемпионата Украины на четвертой строчке. Подопечные Юрия Вернидуба одержали 9 побед, 4 ничьи и потерпели 3 поражения.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет наказал «Карпаты» и «Кривбасс» за отказ пожать руки после матча.

По теме:
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Звездный легионер УПЛ: «Зеленский – очень мужественный человек»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Олимпия Любляна товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
Футбол | 01 января 2025, 03:45 52
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются

Во Львове будет один клуб УПЛ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
Хоккей | 01 января 2025, 07:50 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары

Завершился групповой этап

Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Футбол | 01.01.2025, 17:05
Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Футбол | 01.01.2025, 02:35
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Довбик пропустил тренировку с Ромой. И это не из-за травмы, что случилось?
Футбол | 01.01.2025, 18:50
Довбик пропустил тренировку с Ромой. И это не из-за травмы, что случилось?
Довбик пропустил тренировку с Ромой. И это не из-за травмы, что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
30.12.2024, 18:46
Бокс
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
31.12.2024, 10:56 19
Футбол
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
30.12.2024, 18:52 3
Бокс
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
30.12.2024, 18:42 12
Футбол
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
30.12.2024, 20:38 2
Бокс
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
30.12.2024, 21:45 5
Бокс
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
31.12.2024, 15:49 4
Футбол
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем