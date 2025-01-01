Кривбасс сыграет контрольный матч против обидчика Полесья в еврокубках
Подопечные Вернидуба уже в январе начнут подготовку к чемпионату
Криворожская команда на зимних сборах проведет спарринг со словенской «Олимпией».
Матч состоится 24 января.
«Олимпия» является лидером чемпионата Словении и успешно вышла в 1/16 финала Лиги конференций. Летом, во время квалификации к этому турниру, команда одолела «Полесье». В первой игре словенцы победили украинский коллектив со счетом 2:0, а в ответном матче выиграли 2:1.
«Кривбасс» завершил первую часть чемпионата Украины на четвертой строчке. Подопечные Юрия Вернидуба одержали 9 побед, 4 ничьи и потерпели 3 поражения.
Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет наказал «Карпаты» и «Кривбасс» за отказ пожать руки после матча.
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