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Испания
01 января 2025, 21:41 | Обновлено 01 января 2025, 21:57
814
0

Реал готовится побить трансферный рекорд. Это звездный одноклубник украинца

Вильям Салиба заинтересовал мадридский гранд

01 января 2025, 21:41 | Обновлено 01 января 2025, 21:57
814
0
Реал готовится побить трансферный рекорд. Это звездный одноклубник украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским центральным защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба.

По информации sport.es, Салиба – один из главных трансферных приоритетов для «Реала». «Арсенал» не горит желанием отпускать своего лидера, однако «Реал» готов предложить большие деньги, что побьет трансферный рекорд среди защитников, который принадлежит Йошко Гвардиолу (90 миллионов евро).

В сезоне 2024/25 Вильям Салиба провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать еще одного звездного защитника из АПЛ.

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Дмитро Олійник Источник: Sport.es
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