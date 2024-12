«Результаты говорят сами за себя». Гвардиола – о кризисе Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о последних 11 матчах клуба, за которые «горожане проиграли 8 раз, дважды сыграли вничью и победили всего в одной игре:

«Я справляюсь с хорошими моментами, поэтому справлюсь с плохими. За годы работы менеджером у меня были плохие периоды, но мы смогли вернуться.

Теперь нам нужно больше времени. Это больше, чем 40 плохих дней с ужасными результатами. Эти 40 дней – это абсолютный ужас. Я сказал после поражения от Манчестер Юнайтед, что у нас нет защиты, результаты говорят сами за себя.

Я знаю, что мы сможем получить хороший результат и увидеть, как команда возвращается, и это то, что мы хотим сделать».

15 декабря в рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

PEP 💬 I handle good moments and I handle bad ones... I know we can get a good result and see the team coming back and that is what we want to do. pic.twitter.com/1mNvLq9rEq