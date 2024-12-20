«Результаты говорят сами за себя». Гвардиола – о кризисе Манчестер Сити
Наставник горожан высказался о результатах команды
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о последних 11 матчах клуба, за которые «горожане проиграли 8 раз, дважды сыграли вничью и победили всего в одной игре:
«Я справляюсь с хорошими моментами, поэтому справлюсь с плохими. За годы работы менеджером у меня были плохие периоды, но мы смогли вернуться.
Теперь нам нужно больше времени. Это больше, чем 40 плохих дней с ужасными результатами. Эти 40 дней – это абсолютный ужас. Я сказал после поражения от Манчестер Юнайтед, что у нас нет защиты, результаты говорят сами за себя.
Я знаю, что мы сможем получить хороший результат и увидеть, как команда возвращается, и это то, что мы хотим сделать».
15 декабря в рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
PEP 💬 I handle good moments and I handle bad ones... I know we can get a good result and see the team coming back and that is what we want to do. pic.twitter.com/1mNvLq9rEq— Manchester City (@ManCity) December 20, 2024
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