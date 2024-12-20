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  4. «Результаты говорят сами за себя». Гвардиола – о кризисе Манчестер Сити
Англия
20 декабря 2024, 16:02 |
396
0

«Результаты говорят сами за себя». Гвардиола – о кризисе Манчестер Сити

Наставник горожан высказался о результатах команды

20 декабря 2024, 16:02 |
396
0
«Результаты говорят сами за себя». Гвардиола – о кризисе Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о последних 11 матчах клуба, за которые «горожане проиграли 8 раз, дважды сыграли вничью и победили всего в одной игре:

«Я справляюсь с хорошими моментами, поэтому справлюсь с плохими. За годы работы менеджером у меня были плохие периоды, но мы смогли вернуться.

Теперь нам нужно больше времени. Это больше, чем 40 плохих дней с ужасными результатами. Эти 40 дней – это абсолютный ужас. Я сказал после поражения от Манчестер Юнайтед, что у нас нет защиты, результаты говорят сами за себя.

Я знаю, что мы сможем получить хороший результат и увидеть, как команда возвращается, и это то, что мы хотим сделать».

15 декабря в рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Сити
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