Фабрицио Романо назвал европейский гранд, который хотел подписать Мудрика

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что прошлой зимой украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик мог стать игроком мюнхенской «Баварии».

«В январе 2024 года большой европейский клуб хотел взять Мудрика в аренду с возможностью выкупа. Этот клуб – мюнхенская «Бавария», когда ее тренером был Томас Тухель», – сказал Романо на своем YouTube-канале.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». За него лондонский клуб заплатил 70 млн евро.

Ранее стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика.