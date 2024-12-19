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  4. Фабрицио Романо назвал европейский гранд, который хотел подписать Мудрика
Германия
19 декабря 2024, 21:50 |
1190
1

Фабрицио Романо назвал европейский гранд, который хотел подписать Мудрика

Украинец мог перейти в Баварию

19 декабря 2024, 21:50 |
1190
1
Фабрицио Романо назвал европейский гранд, который хотел подписать Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что прошлой зимой украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик мог стать игроком мюнхенской «Баварии».

«В январе 2024 года большой европейский клуб хотел взять Мудрика в аренду с возможностью выкупа. Этот клуб – мюнхенская «Бавария», когда ее тренером был Томас Тухель», – сказал Романо на своем YouTube-канале.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». За него лондонский клуб заплатил 70 млн евро.

Ранее стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика.

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Михаил Мудрик Челси Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо Томас Тухель
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Boodya
Типу до цього ви ніколи про Баварію не писали? В чому тут "ексклюзив"?
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