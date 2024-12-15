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Англия
15 декабря 2024, 16:20 |
1654
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ звільнив колишнього тренера Забарного

Гарри О'Нил больше не главный тренер «Вулверхэмптона»

15 декабря 2024, 16:20 |
1654
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ звільнив колишнього тренера Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вулверхэмптон» решил прекратить сотрудничество с 41-летним английским наставником Гари О'Нилом.

Об этом официально сообщили на страницах социальных сетей «волков».

Гари О'Нил присоединился к «Вулверхэмптону» в прошлом году. Всего на посту главного тренера команды он провел 63 матча, в которых одержал 20 побед, 11 ничьих и потерпел 32 поражения.

Решение уволить тренера руководство клуба приняло после домашнего поражения от «Ипсвича» со счетом 1:2.

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Гари О'Нил Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ипсвич Илья Забарный отставка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Gargantua81
жаль.
хороший тренер но иногда так складывается
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