ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ звільнив колишнього тренера Забарного

«Вулверхэмптон» решил прекратить сотрудничество с 41-летним английским наставником Гари О'Нилом.

Об этом официально сообщили на страницах социальных сетей «волков».

Гари О'Нил присоединился к «Вулверхэмптону» в прошлом году. Всего на посту главного тренера команды он провел 63 матча, в которых одержал 20 побед, 11 ничьих и потерпел 32 поражения.

Решение уволить тренера руководство клуба приняло после домашнего поражения от «Ипсвича» со счетом 1:2.

