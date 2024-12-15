ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ звільнив колишнього тренера Забарного
Гарри О'Нил больше не главный тренер «Вулверхэмптона»
«Вулверхэмптон» решил прекратить сотрудничество с 41-летним английским наставником Гари О'Нилом.
Об этом официально сообщили на страницах социальных сетей «волков».
Гари О'Нил присоединился к «Вулверхэмптону» в прошлом году. Всего на посту главного тренера команды он провел 63 матча, в которых одержал 20 побед, 11 ничьих и потерпел 32 поражения.
Решение уволить тренера руководство клуба приняло после домашнего поражения от «Ипсвича» со счетом 1:2.
We have parted company with head coach Gary O’Neil and his backroom staff.— Wolves (@Wolves) December 15, 2024
We thank them for all of their effort and hard work over the last 16 months.
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