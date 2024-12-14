Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 18:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:16
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Заря – Черноморец. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видео голов матча 17-го тура УПЛ
14 декабря 2024, 18:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:16
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14 декабря проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Черноморцем».
Игра проходит на «Славутич Арене» в Запорожье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – 0 18:00 по киевскому времени.
На 9-й минуте Петар Мичин вывел хозяев вперед.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур. 14 декабря
Заря – Черноморец – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Мичин, 9
ГОЛ! 1:0 Мичин, 9
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