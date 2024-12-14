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  4. Заря – Черноморец. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 18:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:16
132
0

Заря – Черноморец. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видео голов матча 17-го тура УПЛ

14 декабря 2024, 18:01 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:16
132
0
Заря – Черноморец. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ

14 декабря проходит матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Черноморцем».

Игра проходит на «Славутич Арене» в Запорожье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – 0 18:00 по киевскому времени.

На 9-й минуте Петар Мичин вывел хозяев вперед.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур. 14 декабря

Заря – Черноморец – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Мичин, 9

ГОЛ! 1:0 Мичин, 9

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Заря Луганск Черноморец Одесса Заря - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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