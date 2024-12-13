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Чемпионат мира
13 декабря 2024, 15:25 |
1927
2

«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026

Главный тренер сине-желтых считает Францию ​​фаворитами группы

13 декабря 2024, 15:25 |
1927
2
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров оценил жребий «сине-желтых» в отборе к чемпионату мира 2026 года:

«Любые соперники тяжелые. Имеем то, что имеем. Думаю, играть можно со всеми. Да, из первой корзины нам выпала Франция или Хорватия... По моему мнению, французы – фавориты, но посмотрим. Будем готовиться и бороться. У французов и рейтинг выше, но я смотрел матчи хорватов и понимаю, что это также очень серьезная команда. Нам надо воспользоваться временем, отведенным до начала квалификации, и хорошо подготовиться к каждому сопернику.

Очень тяжело будет играть в Исландии, ведь дома эта команда выступает мощно. В последнее время исландцы очень прибавили. Многие их футболисты выступают в топ-чемпионатах.

В июне мы планируем сыграть два товарищеских матча. Но сейчас идут переговоры, поэтому мы не можем сказать по этим поединкам ничего конкретного. Отмечу только, что мы выберем соперников, которые помогут нам подготовиться к отбору ЧМ-2026.

Сейчас мы точно не знаем, где будем принимать соперников по группе. Мы сейчас даже не знаем, где именно сыграем домашний матч против Бельгии в Лиге наций. Продолжаются переговоры».

Напомним, в отборе к ЧМ-2026 национальная сборная Украины сыграет против трех команд: победителя пары Франция – Хорватия, Исландии и Азербайджана. Отбор начнется в марте 2025 года и закончится в ноябре того же года.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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DaVinci
Так говорять про Францію і Хорватів наче мають шанси ту саму Ісландію обіграти
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0
contr
Давай фізрук , потужно всрайся ☝️
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