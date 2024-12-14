Андре АГАССИ: «Джокович остался без тех, с кем творил историю»

Бывший лидер мирового рейтинга Андре Агасси, который четыре раза побеждал на Открытом чемпионате Австралии по теннису, высказался о 21-летней карьере Новака Джоковича:

«Время всегда берет свое. Он уже столько сделал за такую невообразимо долгую карьеру. Мы говорили так и о Федерере. Мне кажется, у Новака скорее закончится запал, а не силы. Может быть нелегко, особенно когда люди, с которыми ты начинал, уже ушли; это играет важную роль.

Когда Пит Сампрас ушел на пенсию, это стало для меня ударом и немного отбросило меня назад. В каком-то смысле мне пришлось заново искать мотивацию. Джокович остался без тех, с кем творил историю. Вполне возможно, что эмоционально ему будет все тяжелее и тяжелее, но я бы ни за что не списывал его со счетов. Делать так можно только на свой страх и риск».