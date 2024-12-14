«Настроены взять 3 очка». Илья Квасница – о матче с Оболонью

15 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Оболонью». Вингер львовского клуба Илья Квасница высказался об игре:

«Как и всегда после победы, сейчас у команды хорошее настроение. Готовимся к последнему в году матчу против «Оболони» и настроены взять 3 очка в этом поединке.

Мы понимаем, что в этом матче «Рух» будет больше владеть мячом, поэтому много сейчас работаем над позиционной атакой. Но «Оболонь» - это непростой соперник, поэтому не следует забывать и о качественной обороне. В первом круге, когда мы играли выездной матч с киевлянами, «Руху» удалось забить четыре гола и не пропустить. Надо постараться повторить такой результат – забить как можно больше и оставить свои ворота «сухими».

Приглашаю болельщиков прийти в воскресенье на «Арену Львов» и поддержать команду. Мы будем рады видеть вас на стадионе и попробуем порадовать вас хорошей игрой и положительным результатом».