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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 19:37 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:47
52
0

«Настроены взять 3 очка». Илья Квасница – о матче с Оболонью

Вингер «Руха» высказался о заключительном матче 2024 года

14 декабря 2024, 19:37 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:47
52
0
«Настроены взять 3 очка». Илья Квасница – о матче с Оболонью
ФК Рух. Илья Квасница

15 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Оболонью». Вингер львовского клуба Илья Квасница высказался об игре:

«Как и всегда после победы, сейчас у команды хорошее настроение. Готовимся к последнему в году матчу против «Оболони» и настроены взять 3 очка в этом поединке.

Мы понимаем, что в этом матче «Рух» будет больше владеть мячом, поэтому много сейчас работаем над позиционной атакой. Но «Оболонь» - это непростой соперник, поэтому не следует забывать и о качественной обороне. В первом круге, когда мы играли выездной матч с киевлянами, «Руху» удалось забить четыре гола и не пропустить. Надо постараться повторить такой результат – забить как можно больше и оставить свои ворота «сухими».

Приглашаю болельщиков прийти в воскресенье на «Арену Львов» и поддержать команду. Мы будем рады видеть вас на стадионе и попробуем порадовать вас хорошей игрой и положительным результатом».

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Илья Квасница Рух Львов Оболонь Киев Рух - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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