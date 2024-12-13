Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это сложный соперник, конкурентная команда»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против киевской «Оболони»:

«Довольны результатом предыдущего матча с «Полесьем». Если взглянуть на возможности житомирян, их состав, то эта команда должна бороться за медали чемпионата. По игре, то у нас не все получалось, есть над чем работать, но важно, что «Рух» одержал победу.

Впереди у нас игра с «Оболонью». Это сложный соперник и результат нашего матча в первом круге не отражает то, что было на поле. Казалось бы, что 4:0 – разгромный счет, впрочем это была тяжелая для «Руха» игра. «Оболонь» – конкурентная команда и никому не легко с ней играть, поэтому мы готовимся к непростому матчу. Не думаю, что стиль киевлян сильно изменился с нашей последней встречи. Это неуступчивая, амбициозная команда, которая способна навязать много борьбы на поле.

Пока рано говорить об оценке первой половины сезона в исполнении «Руха». У нас остался еще один матч в этом году, после которого мы обсудим и спокойно проанализируем все моменты».

Матч «Рух» – «Оболонь» состоится 15 декабря в 15:30 по киевскому времени.