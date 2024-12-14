Раньери оставит Довбика в запасе на следующий матч. Известна причина

В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Комо» и римская «Рома».

Игра пройдет в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».

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По информации итальянских СМИ, главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери оставит Довбика в запасе на этот матч, а позицию форварда займет Пауло Дибала. Довбик до сих пор испытывает физический дискомфорт из-за недавней травмы. Отмечается, что эмоционально Довбик также не в лучшей форме.

Ранее Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика.