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  4. Раньери оставит Довбика в запасе на следующий матч. Известна причина
Италия
14 декабря 2024, 20:03 |
1650
5

Раньери оставит Довбика в запасе на следующий матч. Известна причина

Артем испытывает физический дискомфорт после повреждения

14 декабря 2024, 20:03 |
1650
5
Раньери оставит Довбика в запасе на следующий матч. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Комо» и римская «Рома».

Игра пройдет в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации итальянских СМИ, главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери оставит Довбика в запасе на этот матч, а позицию форварда займет Пауло Дибала. Довбик до сих пор испытывает физический дискомфорт из-за недавней травмы. Отмечается, что эмоционально Довбик также не в лучшей форме.

Ранее Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика.

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Клаудио Раньери Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Комо
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 5
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Kitten
Щось це все не дуже подобається...
Хоч би дід Клаудіо не вирішив його повністю на банку всадити.
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0
Saar
Єдина причина- він ще не готовий до Серії А. Для нього цей турнір складніший за Ла Лігу.
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-2
Khafre
Хай переходить в Дінамо
Тут буде постійно грати та регулярно сосьєдадити в єврокубках і упл
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-6
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