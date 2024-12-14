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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 20:19 |
680
0

ВИДЕО. Из-за пределов штрафной площадки. Невероятный гол Зари в конце матча

Забитым мячом отметился Яков Башич

14 декабря 2024, 20:19 |
680
0
ВИДЕО. Из-за пределов штрафной площадки. Невероятный гол Зари в конце матча
УПЛ

14 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между «Зарей» и «Черноморцем».

Игра прошла на стадионе «Динамо» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 90+2 минуте, Яков Башич забил гол из-за пределов штрафной площади, сделав счет 2:1 в пользу хозяев.

Для Башича это стал первый гол за «Зарю» в сезоне.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур. 14 декабря

Заря – Черноморец – 2:1

Голы: Мичин, 9, Башич, 90+2 - Янаков, 81

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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