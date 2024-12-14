Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 20:19 |
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ВИДЕО. Из-за пределов штрафной площадки. Невероятный гол Зари в конце матча
Забитым мячом отметился Яков Башич
14 декабря 2024, 20:19 |
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14 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между «Зарей» и «Черноморцем».
Игра прошла на стадионе «Динамо» в Киеве.
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На 90+2 минуте, Яков Башич забил гол из-за пределов штрафной площади, сделав счет 2:1 в пользу хозяев.
Для Башича это стал первый гол за «Зарю» в сезоне.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур. 14 декабря
Заря – Черноморец – 2:1
Голы: Мичин, 9, Башич, 90+2 - Янаков, 81
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