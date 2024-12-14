Экс-футболист Ман Сити назначен президентом Грузии. Оппозиция не согласна

В Грузии избирательная коллегия назвала президентом страны Михаила Кавелашвили, который был единственным кандидатом и получил 224 голоса из 200 необходимых.

Оппозиция не признает эти выборы, а также парламентские выборы, которые состоялись ранее.

53-летний Кавелашвили ранее был профессиональным футболистом, выступал за швейцарские и российские команды, а также провел три сезона в составе «Манчестер Сити».

Бывший футболист «Динамо» Киев и сборной Грузии Кахабер Каладзе является мэром Тбилиси.