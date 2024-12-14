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Украина
14 декабря 2024, 16:32 |
766
1

Экс-футболист Ман Сити назначен президентом Грузии. Оппозиция не согласна

Кавелашвили ранее выступал за Манчестер Сити

14 декабря 2024, 16:32 |
766
1
Экс-футболист Ман Сити назначен президентом Грузии. Оппозиция не согласна
Getty Images/Global Images Ukraine

В Грузии избирательная коллегия назвала президентом страны Михаила Кавелашвили, который был единственным кандидатом и получил 224 голоса из 200 необходимых.

Оппозиция не признает эти выборы, а также парламентские выборы, которые состоялись ранее.

53-летний Кавелашвили ранее был профессиональным футболистом, выступал за швейцарские и российские команды, а также провел три сезона в составе «Манчестер Сити».

Бывший футболист «Динамо» Киев и сборной Грузии Кахабер Каладзе является мэром Тбилиси.

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Грузия российско-украинская война Манчестер Сити
Иван Зинченко Источник: NV.ua
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Gargantua81
это по политическим мотивам надо писать назначен вместо избран? 
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