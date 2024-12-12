В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Савио разочаровал английский клуб
В «Манчестер Сити» разочаровались летним трансфером.
В клубе недовольны игрой бразильского винегра Савио Морейры, который летом перешел к «горожанам» из испанской «Жироны». Игрой Савио разочарован и главный тренер команды Жузеп Гвардиола, который считает его одним из главных виновников в провальных результатах команды в последних матчах.
В этом сезоне Савио провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 20 матчей и сделал пять результативных передач.
Ранее испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение его команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса».
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