В «Манчестер Сити» разочаровались летним трансфером.

В клубе недовольны игрой бразильского винегра Савио Морейры, который летом перешел к «горожанам» из испанской «Жироны». Игрой Савио разочарован и главный тренер команды Жузеп Гвардиола, который считает его одним из главных виновников в провальных результатах команды в последних матчах.

В этом сезоне Савио провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 20 матчей и сделал пять результативных передач.

Ранее испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение его команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса».