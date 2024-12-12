Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Англия
12 декабря 2024, 20:24 |
4082
4

В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола

Савио разочаровал английский клуб

12 декабря 2024, 20:24 |
4082
4
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио Морейра

В «Манчестер Сити» разочаровались летним трансфером.

В клубе недовольны игрой бразильского винегра Савио Морейры, который летом перешел к «горожанам» из испанской «Жироны». Игрой Савио разочарован и главный тренер команды Жузеп Гвардиола, который считает его одним из главных виновников в провальных результатах команды в последних матчах.

В этом сезоне Савио провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 20 матчей и сделал пять результативных передач.

Ранее испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение его команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса».

По теме:
Ради омоложения и ФФП. Манчестер Сити готов продать своего лидера
Хавбек Манчестер Сити назвал причины кризиса. Гвардиола не согласен
Стала известна цена за которую Манчестер Юнайтед отпустит Рэшфорда
Савио Морейра Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Тайсон показал, как нужно играть против Ференцвароша
Футбол | 12 декабря 2024, 20:40 0
ВИДЕО. Тайсон показал, как нужно играть против Ференцвароша
ВИДЕО. Тайсон показал, как нужно играть против Ференцвароша

ПАОК уверенно переигрывает венгерскую команду 2:0 в матче Лиги Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Крапивцов – игрок испанской Жироны
Футбол | 12 декабря 2024, 17:40 11
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Крапивцов – игрок испанской Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Крапивцов – игрок испанской Жироны

Голкипер юношеской сборной Украины перебрался в испанскую Ла Лигу

Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Бокс | 12.12.2024, 07:47
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
Усик оценил желание Кличко вернуться в бокс и оставил пожелание
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
Бокс | 12.12.2024, 09:12
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
Водные виды | 11.12.2024, 23:07
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
ну конечно не Грилиш купленный по просьбе Гвардиолы за 100 миллионов, а копеечный Савио всех подвел ))
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
ALM
Ага, а те що предпенсіонер Волкер привозить, повернений Ердоган тупить - це не рахується?
Ответить
+5
pol-55
Сиділи б з Довбиком в тій Жероні,можливо толк був би.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 2
Футбол
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
11.12.2024, 07:46 2
Бокс
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 6
Другие виды
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 14
Футбол
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
11.12.2024, 08:48 41
Футбол
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
10.12.2024, 19:59 13
Футбол
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
10.12.2024, 23:10 10
Футбол
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
10.12.2024, 21:28 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем