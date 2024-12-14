Англия14 декабря 2024, 19:10 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:50
263
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Аморима перед манчестерским дерби
Поединок состоится 15 декабря 2024 года
14 декабря 2024, 19:10 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:50
263
0
В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Рубена Аморима и Жузепа Гвардиолы.
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Аморима перед манчестерским дерби
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