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Англия
14 декабря 2024, 19:10 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:50
263
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Аморима перед манчестерским дерби

Поединок состоится 15 декабря 2024 года

14 декабря 2024, 19:10 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:50
263
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Аморима перед манчестерским дерби

В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Рубена Аморима и Жузепа Гвардиолы.

ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Аморима перед манчестерским дерби

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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