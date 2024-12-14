Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта выиграла 10 подряд матчей Серии A. Команда уверенно лидирует
Чемпионат Италии
Кальяри
14.12.2024 16:00 – FT 0 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 декабря 2024, 19:38 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:47
144
0

Аталанта выиграла 10 подряд матчей Серии A. Команда уверенно лидирует

Команда Гасперини – реальный претендент на титул?

14 декабря 2024, 19:38 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:47
144
0
Аталанта выиграла 10 подряд матчей Серии A. Команда уверенно лидирует
Getty Images/Global Images Ukraine

Аталанта в матче чемпионата Италии обыграла Кальяри со счетом 1:0 и продлила победную серию в Серии A до десяти матчей. В чемпионате команда Гасперини последний раз теряла очки в сентябре.

Аталанта набрала 37 очков и на 5 пунктов опережает Наполи.

Чемпионта Италии. 16-й тур

Кальяри – Аталанта 0:1
Гол: Дзаньоло, 66

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Аталанта).
По теме:
Кальяри – Аталанта – 0:1. Десятая победа подряд в Серии А. Видео гола
Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Процесс запущен. Ювентус нацелился на трансфер лидера защиты Фейеноорда
Аталанта чемпионат Италии по футболу Кальяри Серия A
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Футбол | 14 декабря 2024, 08:36 3
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас

Андрей будет получать игровое время в матчах Кубка Испании

Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Бокс | 14 декабря 2024, 00:16 0
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика

Дерек считает, что смог бы взять реванш у Александра

Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Футбол | 14.12.2024, 19:03
Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Футбол | 13.12.2024, 21:56
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Руслан РОТАНЬ: «У кого-то там уже билетики на поезд, на велосипед, не знаю»
Футбол | 14.12.2024, 18:07
Руслан РОТАНЬ: «У кого-то там уже билетики на поезд, на велосипед, не знаю»
Руслан РОТАНЬ: «У кого-то там уже билетики на поезд, на велосипед, не знаю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
13.12.2024, 07:50 1
Футбол
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 366
Футбол
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 114
Футбол
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
13.12.2024, 03:51 3
Футбол
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
12.12.2024, 17:35 11
Футбол
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
13.12.2024, 09:11 7
Футбол
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
13.12.2024, 21:21 7
Хоккей
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
13.12.2024, 12:41 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем