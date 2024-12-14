Италия14 декабря 2024, 19:38 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:47
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Аталанта выиграла 10 подряд матчей Серии A. Команда уверенно лидирует
Команда Гасперини – реальный претендент на титул?
14 декабря 2024, 19:38 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:47
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Аталанта в матче чемпионата Италии обыграла Кальяри со счетом 1:0 и продлила победную серию в Серии A до десяти матчей. В чемпионате команда Гасперини последний раз теряла очки в сентябре.
Аталанта набрала 37 очков и на 5 пунктов опережает Наполи.
Чемпионта Италии. 16-й тур
Кальяри – Аталанта 0:1
Гол: Дзаньоло, 66
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Аталанта).
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