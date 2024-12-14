Аталанта выиграла 10 подряд матчей Серии A. Команда уверенно лидирует

Аталанта в матче чемпионата Италии обыграла Кальяри со счетом 1:0 и продлила победную серию в Серии A до десяти матчей. В чемпионате команда Гасперини последний раз теряла очки в сентябре.

Аталанта набрала 37 очков и на 5 пунктов опережает Наполи.

Чемпионта Италии. 16-й тур

Кальяри – Аталанта 0:1

Гол: Дзаньоло, 66