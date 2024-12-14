14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Лестер».

Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

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АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Ньюкасл Юнайтед» – «Лестер» – 4:0

Голы: Джейкоб Мерфи 30, 60, Гимараеш 47, Исак, 50

Видеообзор матча ожидается