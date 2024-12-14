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Ньюкасл
14.12.2024 17:00 – FT 4 : 0
Лестер
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Англия
14 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:44
86
0

Ньюкасл – Лестер – 4:0. Разгром в АПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ

14 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:44
86
0
Ньюкасл – Лестер – 4:0. Разгром в АПЛ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Лестер».

Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Ньюкасл Юнайтед» – «Лестер» – 4:0

Голы: Джейкоб Мерфи 30, 60, Гимараеш 47, Исак, 50

Видеообзор матча ожидается

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
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Ньюкасл Джейкоб Мерфи Бруно Гимараеш Александер Исак Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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