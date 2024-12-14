Англия14 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:44
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Ньюкасл – Лестер – 4:0. Разгром в АПЛ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ
14 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:44
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14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Ньюкасл Юнайтед» и «Лестер».
Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря
«Ньюкасл Юнайтед» – «Лестер» – 4:0
Голы: Джейкоб Мерфи 30, 60, Гимараеш 47, Исак, 50
Видеообзор матча ожидается
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
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