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Англия
10 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:38
104
0

Специальные футболки. Вест Хэм поддержал футболиста, попавшего в ДТП

Игроки вышли на разминку в форме с фамилией Антонио

10 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:38
104
0
Специальные футболки. Вест Хэм поддержал футболиста, попавшего в ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

Игроки «Вест Хэма» вышли на разминку перед матчем 15-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» в футболках с фамилией ямайского форварда Майкла Антонио, который попал в ужасное ДТП.

После забитого гола, Джаррод Боуэн показал трибунам футболку с фамилией пострадавшего. «Молотобойцы» выиграли встречу со счетом 2:1.

Майкл Антонио попал в ДТП 7 декабря и, вероятно, не сыграет в футбол минимум год. Есть вероятность окончания карьеры игрока.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» может вернуть Дэвида Мойеса.

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Джаррод Боуэн Вест Хэм Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Майкл Антонио
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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