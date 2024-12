Специальные футболки. Вест Хэм поддержал футболиста, попавшего в ДТП

Игроки «Вест Хэма» вышли на разминку перед матчем 15-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» в футболках с фамилией ямайского форварда Майкла Антонио, который попал в ужасное ДТП.

После забитого гола, Джаррод Боуэн показал трибунам футболку с фамилией пострадавшего. «Молотобойцы» выиграли встречу со счетом 2:1.

Майкл Антонио попал в ДТП 7 декабря и, вероятно, не сыграет в футбол минимум год. Есть вероятность окончания карьеры игрока.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» может вернуть Дэвида Мойеса.

⚒ The West Ham squad warmed up in shirts with Michail Antonio's name and squad number on the back after the forward was involved in a horrific car crash at the weekend.



A lovely touch from his team-mates. 💜 pic.twitter.com/zC63JquXJC