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  4. Вест Хэм готовит сенсационное возвращение на должность главного тренера
Англия
09 декабря 2024, 13:20 |
801
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Вест Хэм готовит сенсационное возвращение на должность главного тренера

Дэвид Моєс считается лучшим тренером «молотов» последних лет

09 декабря 2024, 13:20 |
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Вест Хэм готовит сенсационное возвращение на должность главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

61-летний шотландский специалист Дэвид Мойес может вернуться в «Вест Хэм» на должность главного тренера.

Как сообщает издание The Sun, Мойес уже встретился с владельцем клуба Дэвидом Салливаном и сообщил, что готов возглавить клуб, как только место работы станет вакантным.

Хулен Лопетеги может потерять свою работу уже сегодня, если команда неудачно сыграет против «Вулверхэмптона» (начало матча в 22:00).

Мойес уже возглавлял «Вест Хэм» дважды: сначала в сезоне 2017/18, а затем с 2019 по 2024 годы. Именно Мойес смог вывести «Вест Хэм» в еврокубки, что клубу не удавалось на протяжении 21 года.

Ранее стало известно, что клуб Украинской Премьер-лиги может остаться без главного тренера.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Дэвид Мойес Хулен Лопетеги отставка назначение тренера Вест Хэм
Олександр Сільченко Источник: The Sun
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