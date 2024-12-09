Вест Хэм готовит сенсационное возвращение на должность главного тренера
Дэвид Моєс считается лучшим тренером «молотов» последних лет
61-летний шотландский специалист Дэвид Мойес может вернуться в «Вест Хэм» на должность главного тренера.
Как сообщает издание The Sun, Мойес уже встретился с владельцем клуба Дэвидом Салливаном и сообщил, что готов возглавить клуб, как только место работы станет вакантным.
Хулен Лопетеги может потерять свою работу уже сегодня, если команда неудачно сыграет против «Вулверхэмптона» (начало матча в 22:00).
Мойес уже возглавлял «Вест Хэм» дважды: сначала в сезоне 2017/18, а затем с 2019 по 2024 годы. Именно Мойес смог вывести «Вест Хэм» в еврокубки, что клубу не удавалось на протяжении 21 года.
Ранее стало известно, что клуб Украинской Премьер-лиги может остаться без главного тренера.
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