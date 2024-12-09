В ЛНЗ неоднозначно отреагировали на слухи об уходе Карраско

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник отреагировал на слухи об отъезде Андреса Карраско из расположения «фиолетовых». Функционер заявил, что пока нет официальной информации.

– Андрей Геннадьевич, в СМИ появилась информация, что Карраско покидает ЛНЗ. Это правда?

– Пока никаких комментариев нет. В печати многое пишут, но у тренера есть действующий контракт.

– Так Карраско сейчас в клубе?

– А куда он может пропасть? Если будет принято какое-то решение, то мы предоставим официальную информацию, – сказал Колесник.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.