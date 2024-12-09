Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ЛНЗ неоднозначно отреагировали на слухи об уходе Карраско
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 12:59 |
611
1

В ЛНЗ неоднозначно отреагировали на слухи об уходе Карраско

В клубе призвали дождаться официальных заявлений

09 декабря 2024, 12:59 |
611
1
В ЛНЗ неоднозначно отреагировали на слухи об уходе Карраско
ЛНЗ. Андреас Карраско

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник отреагировал на слухи об отъезде Андреса Карраско из расположения «фиолетовых». Функционер заявил, что пока нет официальной информации.

– Андрей Геннадьевич, в СМИ появилась информация, что Карраско покидает ЛНЗ. Это правда?

– Пока никаких комментариев нет. В печати многое пишут, но у тренера есть действующий контракт.

– Так Карраско сейчас в клубе?

– А куда он может пропасть? Если будет принято какое-то решение, то мы предоставим официальную информацию, – сказал Колесник.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Динамо оформило 11-й дубль Александрии
Динамо 11-й раз победило Александрию с крупным счетом
Шахтер и еще 3 клуба УПЛ приобрели военным дорогой дрон
Андрес Карраско Андрей Колесник (тренер) ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не случайность» Симеоне отреагировал на безумную победу Атлетико в Ла Лиге
Футбол | 09 декабря 2024, 10:11 1
«Не случайность» Симеоне отреагировал на безумную победу Атлетико в Ла Лиге
«Не случайность» Симеоне отреагировал на безумную победу Атлетико в Ла Лиге

Специалист похвалил своих подопечных за матч против «Севильи»

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09 декабря 2024, 06:23 22
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата

В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер

«Я уничтожу его». Мбаппе рассказал об отношениях с экс-игрока ПСЖ
Футбол | 09.12.2024, 12:51
«Я уничтожу его». Мбаппе рассказал об отношениях с экс-игрока ПСЖ
«Я уничтожу его». Мбаппе рассказал об отношениях с экс-игрока ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
Футбол | 08.12.2024, 17:39
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Футбол | 09.12.2024, 07:23
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Колесник пойдет вслед за Карраско
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 3
Бокс
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
08.12.2024, 13:18 11
Футбол
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
08.12.2024, 08:54
Бокс
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 7
Футбол
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
07.12.2024, 16:50
Бокс
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем