Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата

С 5 до 9 декабря проходят матчи 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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В центральном матче тура киевское Динамо переиграло Александрию (3:0).

Команда Александра Шовковского набрала 40 очков и стала единоличным лидером турнира, Александрия идет на 2-й позиции (37 пунктов).

В топ-тройку также входит донецкий Шахтер (33 балла и игра в запасе), который переиграл Ворсклу (3:1).

Внизу турнирной таблицы находятся Левый Берег (13), Черноморец (12), Оболонь (11) и Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 16-й тур

🔹 5 декабря (четверг)

18:00. Шахтер – Ворскла – 3:1

🔹 7 декабря (суббота)

13:00. Левый Берег – ЛНЗ – 3:1

15:30. Черноморец – Кривбасс – 1:3

18:00. Карпаты – Верес – 5:0

🔹 8 декабря (воскресенье)

13:00. Ингулец – Заря – 1:0 (матч прерван)

15:30. Колос – Оболонь – 0:0

18:00. Динамо – Александрия – 3:0

🔹 9 декабря (понедельник)

18:00. Полесье – Рух

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 16 12 4 0 36 - 11 40 2 Александрия 16 11 4 1 25 - 11 37 3 Шахтер Донецк 15 10 3 2 41 - 14 33 4 Кривбасс 15 8 4 3 20 - 13 28 5 Полесье 15 6 6 3 23 - 15 24 6 Карпаты Львов 16 7 3 6 22 - 19 24 7 Рух Львов 15 4 8 3 19 - 11 20 8 Верес 16 4 7 5 17 - 23 19 9 Заря 15 6 1 8 16 - 19 19 10 ЛНЗ Черкассы 16 5 3 8 17 - 25 18 11 Ворскла 16 4 4 8 15 - 24 16 12 Колос К 16 2 9 5 9 - 12 15 13 Левый берег 16 3 4 9 8 - 20 13 14 Черноморец 16 3 3 10 10 - 23 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7 - 28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12 - 29 9 Полная таблица

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