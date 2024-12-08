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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:50
955
3

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата

В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер

08 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:50
955
3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
ФК Динамо

С 5 до 9 декабря проходят матчи 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В центральном матче тура киевское Динамо переиграло Александрию (3:0).

Команда Александра Шовковского набрала 40 очков и стала единоличным лидером турнира, Александрия идет на 2-й позиции (37 пунктов).

В топ-тройку также входит донецкий Шахтер (33 балла и игра в запасе), который переиграл Ворсклу (3:1).

Внизу турнирной таблицы находятся Левый Берег (13), Черноморец (12), Оболонь (11) и Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 16-й тур

🔹 5 декабря (четверг)

  • 18:00. Шахтер – Ворскла – 3:1

🔹 7 декабря (суббота)

  • 13:00. Левый Берег – ЛНЗ – 3:1
  • 15:30. Черноморец – Кривбасс – 1:3
  • 18:00. Карпаты – Верес – 5:0

🔹 8 декабря (воскресенье)

  • 13:00. Ингулец – Заря – 1:0 (матч прерван)
  • 15:30. Колос – Оболонь – 0:0
  • 18:00. Динамо – Александрия – 3:0

🔹 9 декабря (понедельник)

  • 18:00. Полесье – Рух

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 16 12 4 0 36 - 11 40
2 Александрия 16 11 4 1 25 - 11 37
3 Шахтер Донецк 15 10 3 2 41 - 14 33
4 Кривбасс 15 8 4 3 20 - 13 28
5 Полесье 15 6 6 3 23 - 15 24
6 Карпаты Львов 16 7 3 6 22 - 19 24
7 Рух Львов 15 4 8 3 19 - 11 20
8 Верес 16 4 7 5 17 - 23 19
9 Заря 15 6 1 8 16 - 19 19
10 ЛНЗ Черкассы 16 5 3 8 17 - 25 18
11 Ворскла 16 4 4 8 15 - 24 16
12 Колос К 16 2 9 5 9 - 12 15
13 Левый берег 16 3 4 9 8 - 20 13
14 Черноморец 16 3 3 10 10 - 23 12
15 Оболонь 16 2 5 9 7 - 28 11
16 Ингулец 15 1 6 8 12 - 29 9
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Там зазвичай пишуть у вас  щось тіпа "здобувши впевнену перемогу над..."
Чи не так було?
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+3
8number
Який чемпіонат — такі і лідери. Тут взагалі будь-яка команда може перемогти іншу при належній мотивації, бо всі приблизно одного рівня. 
Для фанів то воно звично гризтися, але любителям футболу навряд чи цікаво хто там перший хто там другий…
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-1
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