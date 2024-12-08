Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер
С 5 до 9 декабря проходят матчи 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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В центральном матче тура киевское Динамо переиграло Александрию (3:0).
Команда Александра Шовковского набрала 40 очков и стала единоличным лидером турнира, Александрия идет на 2-й позиции (37 пунктов).
В топ-тройку также входит донецкий Шахтер (33 балла и игра в запасе), который переиграл Ворсклу (3:1).
Внизу турнирной таблицы находятся Левый Берег (13), Черноморец (12), Оболонь (11) и Ингулец (9).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 16-й тур
🔹 5 декабря (четверг)
- 18:00. Шахтер – Ворскла – 3:1
🔹 7 декабря (суббота)
- 13:00. Левый Берег – ЛНЗ – 3:1
- 15:30. Черноморец – Кривбасс – 1:3
- 18:00. Карпаты – Верес – 5:0
🔹 8 декабря (воскресенье)
- 13:00. Ингулец – Заря – 1:0 (матч прерван)
- 15:30. Колос – Оболонь – 0:0
- 18:00. Динамо – Александрия – 3:0
🔹 9 декабря (понедельник)
- 18:00. Полесье – Рух
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|16
|12
|4
|0
|36 - 11
|40
|2
|Александрия
|16
|11
|4
|1
|25 - 11
|37
|3
|Шахтер Донецк
|15
|10
|3
|2
|41 - 14
|33
|4
|Кривбасс
|15
|8
|4
|3
|20 - 13
|28
|5
|Полесье
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|6
|Карпаты Львов
|16
|7
|3
|6
|22 - 19
|24
|7
|Рух Львов
|15
|4
|8
|3
|19 - 11
|20
|8
|Верес
|16
|4
|7
|5
|17 - 23
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16 - 19
|19
|10
|ЛНЗ Черкассы
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|11
|Ворскла
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|12
|Колос К
|16
|2
|9
|5
|9 - 12
|15
|13
|Левый берег
|16
|3
|4
|9
|8 - 20
|13
|14
|Черноморец
|16
|3
|3
|10
|10 - 23
|12
|15
|Оболонь
|16
|2
|5
|9
|7 - 28
|11
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
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