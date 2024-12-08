Оторвались от конкурента. Динамо разгромило Александрию

В центральном поединке 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились лидеры нашего чемпионата «Динамо» и «Александрия». Эта встреча стала второй для соперников на этой неделе: ранее они в Александрии поделили очки, сыграв в безголевую ничью. Таким образом, команды продлили свои беспроигрышные серии: «желто-черные» до 20-ти матчей (13 побед и 7 ничьих), а «бело-синие» до 17-ти (13 побед и 4 ничьи). Примечательно, что изменений в стартовых составах команд, по сравнению с их предыдущим противостоянием, не произошло.

После стартового свистка гости начали использовать активный прессинг, оказывая давление на защитную линию динамовцев. Обе команды действовали осторожно, пытаясь дорожить мячом. При этом встреча проходила в пристойном темпе, и соперники надолго не задерживали игру в центре поля. Киевляне преимущественно вели наступление через фланги, а одна из атак завершилась острым прострелом Вивчаренко, который неточным ударом замкнул Тымчик.

Киевляне старались завладеть территориальным преимуществом, но мобильная оборона «желто-черных» уверенно перекрывала свободные зоны на половине поля «Александрии». О собственных атаках гости также не забывали: некоторые их выпады были перспективными, но до голевых моментов у ворот «Динамо» дело не доходило. Первая по-настоящему опасная возможность была создана александрийцами в середине первого тайма, когда Безерра из-за пределов штрафной немного не попал в ворота.

И все же, еще до перерыва нам посчастливилось увидеть голы в противостоянии лидеров. Первый из них состоялся после навеса с углового, который ударом головой замкнул набежавший Попов. Вдохновленные успехом «бело-синие» продолжили активно атаковать и довольно быстро смогли удвоить свое преимущество. Ванат принял мяч перед углом штрафной соперников, сместился в центр и точно пробил в дальний угол. Более одного гола за игру «Александрия» в текущем турнире пропускала только в матче против «Шахтера», который команда Руслана Ротаня выиграла со счетом 4:3.

Вторая половина встречи началась с атак «Динамо». Одна из них завершилась точным ударом Михайленко, но перед этим Ванат оказался в оффсайде. Александрийцы по-прежнему использовали высокий прессинг, с которым динамовцы вполне уверенно справлялись. Отличную возможность отквитать один гол упустил Ковалец. Калюжный разрезной передачей вывел партнера «на свидание» с Бущаном, но Ковалец не переиграл голкипера. На момент соперников киевляне ответили еще одной результативной атакой. Михайленко слева ворвался в штрафную и отпасовал на Ваната, который оформил дубль в матче.

Далее игру прервала объявленная в Киеве воздушная тревога, которая, к счастью, длилась недолго. После возобновления встречи «бело-синие» контролировали ход событий, уверенно удерживая комфортный счет. При этом хозяева периодически обостряли ситуацию возле ворот гостей. В одном из эпизодов самоотверженная игра Кампоса помешала Герреро замкнуть прострел Караваева.

Рекордная клубная беспроигрышная серия «Александрии» пала, а киевская команда стала единоличным лидером турнирной таблицы. В последнем туре перед зимней паузой сегодняшние соперники проведут домашние поединки. «Желто-черные» встретятся с ЛНЗ, а киевляне сыграют с «Вересом».

Наши оценки:

Замены Динамо: Караваев – 6,0, Герреро – 5,0, Дубинчак, Дячук, Рубчинский – без оценок

Замены Александрии: Козак – 5,5, Ващенко – 5,5, Шостак – 5,5, Кулаков – 5,0, Скорко – без оценки

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Динамо» – «Александрия» – 3:0

Гол: Попов, 36, Ванат, 42 , 55

Предупреждение: Кампос, 54

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук, 83), Тымчик, Михайленко, Бражко, Волошин (Караваев, 72), Кабаев (Дубинчак, 79), Буяльский ( Рубчинский, 83), Ванат (Герреро, 72)

«Александрия»: Ермаков, Кравченко (Скорко, 90), Калюжный, Ковалец (Шостак, 76), Филиппов (Кулаков, 70), Мишнев (Ващенко, 70), Беляев (Казак , 46), Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА