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Премьер-лига
Динамо Киев
08.12.2024 18:00 – FT 3 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 20:31 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:43
1548
97

Оторвались от конкурента. Динамо разгромило Александрию

Киевляне оформили единоличное лидерство в чемпионате, команда Ротаня впервые проиграла

08 декабря 2024, 20:31 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:43
1548
97
Оторвались от конкурента. Динамо разгромило Александрию
ФК Динамо

В центральном поединке 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились лидеры нашего чемпионата «Динамо» и «Александрия». Эта встреча стала второй для соперников на этой неделе: ранее они в Александрии поделили очки, сыграв в безголевую ничью. Таким образом, команды продлили свои беспроигрышные серии: «желто-черные» до 20-ти матчей (13 побед и 7 ничьих), а «бело-синие» до 17-ти (13 побед и 4 ничьи). Примечательно, что изменений в стартовых составах команд, по сравнению с их предыдущим противостоянием, не произошло.

После стартового свистка гости начали использовать активный прессинг, оказывая давление на защитную линию динамовцев. Обе команды действовали осторожно, пытаясь дорожить мячом. При этом встреча проходила в пристойном темпе, и соперники надолго не задерживали игру в центре поля. Киевляне преимущественно вели наступление через фланги, а одна из атак завершилась острым прострелом Вивчаренко, который неточным ударом замкнул Тымчик.

Киевляне старались завладеть территориальным преимуществом, но мобильная оборона «желто-черных» уверенно перекрывала свободные зоны на половине поля «Александрии». О собственных атаках гости также не забывали: некоторые их выпады были перспективными, но до голевых моментов у ворот «Динамо» дело не доходило. Первая по-настоящему опасная возможность была создана александрийцами в середине первого тайма, когда Безерра из-за пределов штрафной немного не попал в ворота.

И все же, еще до перерыва нам посчастливилось увидеть голы в противостоянии лидеров. Первый из них состоялся после навеса с углового, который ударом головой замкнул набежавший Попов. Вдохновленные успехом «бело-синие» продолжили активно атаковать и довольно быстро смогли удвоить свое преимущество. Ванат принял мяч перед углом штрафной соперников, сместился в центр и точно пробил в дальний угол. Более одного гола за игру «Александрия» в текущем турнире пропускала только в матче против «Шахтера», который команда Руслана Ротаня выиграла со счетом 4:3.

Вторая половина встречи началась с атак «Динамо». Одна из них завершилась точным ударом Михайленко, но перед этим Ванат оказался в оффсайде. Александрийцы по-прежнему использовали высокий прессинг, с которым динамовцы вполне уверенно справлялись. Отличную возможность отквитать один гол упустил Ковалец. Калюжный разрезной передачей вывел партнера «на свидание» с Бущаном, но Ковалец не переиграл голкипера. На момент соперников киевляне ответили еще одной результативной атакой. Михайленко слева ворвался в штрафную и отпасовал на Ваната, который оформил дубль в матче.

Далее игру прервала объявленная в Киеве воздушная тревога, которая, к счастью, длилась недолго. После возобновления встречи «бело-синие» контролировали ход событий, уверенно удерживая комфортный счет. При этом хозяева периодически обостряли ситуацию возле ворот гостей. В одном из эпизодов самоотверженная игра Кампоса помешала Герреро замкнуть прострел Караваева.

Рекордная клубная беспроигрышная серия «Александрии» пала, а киевская команда стала единоличным лидером турнирной таблицы. В последнем туре перед зимней паузой сегодняшние соперники проведут домашние поединки. «Желто-черные» встретятся с ЛНЗ, а киевляне сыграют с «Вересом».

Наши оценки:

Замены Динамо: Караваев – 6,0, Герреро – 5,0, Дубинчак, Дячук, Рубчинский – без оценок

Замены Александрии: Козак – 5,5, Ващенко – 5,5, Шостак – 5,5, Кулаков – 5,0, Скорко – без оценки

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Динамо» – «Александрия» – 3:0

Гол: Попов, 36, Ванат, 42 , 55

Предупреждение: Кампос, 54

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук, 83), Тымчик, Михайленко, Бражко, Волошин (Караваев, 72), Кабаев (Дубинчак, 79), Буяльский ( Рубчинский, 83), Ванат (Герреро, 72)

«Александрия»: Ермаков, Кравченко (Скорко, 90), Калюжный, Ковалец (Шостак, 76), Филиппов (Кулаков, 70), Мишнев (Ващенко, 70), Беляев (Казак , 46), Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 99
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zzg77
Думал будет 4:1 в пользу Динамо, а скорее должно было быть 5:0. Вот и вырисовался настоящий лидер чемпионата. Кроты с проплаченными матчами сидят в допе.
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+12
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Андрій Заліщук
Я думаю Динамо своє уже не віддасть, маю на увазі майбутнє чемпіонство
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+11
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FunnyCat_____
 С победой самый титулованный и популярный клуб Украины!
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+9
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Boodya
Всіх вболівальників Динамо вітаю з перемогою.
А провокатори сьогодні явно не в настрої😂
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Brent11
Приземлили физручка
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+6
sahka1981
Очікувано, що Олександрія при рівних умовах для відновлення не витримала того темпу в якому постійно грає ДК. В першому матчі Рогань ще підловив втомлене ДК з переїздами, сама Олександрія два матчі підряд вдома грала, з Чорноморцем взагалі дивний матч вийшов, просто перепочинок влаштували для Олександрії перед втомлений ДК. Сьогодні рівні умови, нормальне поле (не полите перед грою) і хоча ДК далеко не в оптимальному складі грало, але все ж рівень у киян вище. По судівству лише ремарочки там Калюжному жовта коли в Михавка навмисно зіграв, ну і взагалі не зрозумів, що для Кравченка якісь особливі правила? Він двічі навмисно грає рукою, це дві жовті, але не має жодної, пізніше була атака Олександрії і знову їх гравець зіграв рукою, дуже дивний ігнор арбітрів. По грі дуже сподобався Михайленко, ну і звісно Ванат особливо, його перший гол.
З перемогою!
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+4
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8number
Бачив подібне вже неодноразово. Тільки на місці Олександрії було Дніпро. Не хватає таким командам ні досвіду ні чемпіонського характеру. Тому у відповідальний момент наступає пшик.
Справжніх фанів Динамо, що кричали Суркіс геть, вітаю з перемогою ! 🎉 
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+4
v2341770
Цей матч наочно продемонстрував тренерський "геній" Ротаня і кваліфікацію його команди. І більше нічого.
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+4
FunnyCat_____
Tower Bridge -  он же вахтер Иванов, от злости вымпел спартака  на стенке жопой поджег 
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+4
Remark
Ну це справжня чемпіонська гра!
Вітаю Динамо з беззаперечною перемогою!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
У любителя футбола, крыша потекла
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Серж
Наконец в равных условиях показан уровень команд. 
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+2
ILLUMINATOR
Полесье,не подведи в следующее воскресенье)
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+1
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Liverpool-FС
Всі голи були як цукерочки, за матч 4 голи забити прямому конкуренту це круто  
Молодці! Мої вітання всім  
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+1
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ILLUMINATOR
Чемпион на своём месте)
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+1
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Saar
Динамо! Найсильніший клуб УПЛ!!!
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+1
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FunnyCat_____
о мой детектор долбо*бов снова сработал на коммент ниже  
( отаман, даже не думай удалять коммент)
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+1
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FunnyCat_____
вингера кстати этого бразильского стоит прикупить у Александрии Динамо
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0
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Gargantua81
у Александрии я бы отметил Мартынюка.
Очень пргрессирует. Если с Крупским не получится, возможно есть смысл взять Мартынюка. Потому что Тымчик это не уровень.
или наигрывать уже Малыша.
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0
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serhiy
Скавчанням бамбаських гнид задоволений . Динамо - молодці -показали Олександрії їх місце !
А ордловським бомжам бажаю в матчі з Баварією побити свій рекорд який вони і з Баварією поставили 0-7 ! 
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0
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