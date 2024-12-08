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Динамо Киев
08.12.2024 18:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 07:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 08:04
283
0

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда не так давно сыграли вничью 0:0 в Александрии

08 декабря 2024, 07:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 08:04
283
0
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 8 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве на стажионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Поклонники киевского «Динамо» уже начинают забывать вкус побед в матчах своих любимцев. В последний раз подопечные Александра Шовковского радовали полноценными треям очками аж 23 ноября, когда в матче УПЛ обыграли дома «Черноморец» со счетом 3:1.

После этого динамовцы проиграли в пятый раз подряд в группе Лиги Европы, уступив на этот раз в номинально домашней встрече чешской «Виктории Пльзень» (1:2). А затем в чемпионате Украины «Динамо» довольствовалось двумя ничьими — с «Колосом» (1:1) и с «Александрией» (0:0) в перенесенном матче 1-го тура.

Подобная серия из трех поединков без побед во всех турнирах случилась у динамовцев впервые в нынешнем сезоне. Ранее команда трижды имела по два матча без побед. Так что любопытно будет посмотреть, как смогут Шовковский и его подопечные выйти из этой полосы в предстоящем матче с александрийцами.

Пока в нынешнем сезоне УПЛ у «Динамо» имеются 6 домашних побед при двух ничьих. Разница мячей – 17:7 в пользу киевлян.

Александрия

Команда Руслана Ротаня продолжает свою уверенную поступь по турнирной дистанции сезона-2024/2025. В 15 матчах она до сих пор ни разу не проиграла, что позволяет ей делить лидерство с «Динамо» (обе команды, напомним, имеют по 37 очков) и находиться в таблице выше донецкого «Шахтера» (33 пункта). Впрочем, «горожане» радуют своих болельщиков и, думается, клубное руководство не только результатами, а и игрой. Она у коллектива достаточно организованная и зрелая. Об этом можно судить вновь-таки по результатам ее встреч с грандами — теми же «Динамо» и «Шахтером».

Несколько дней назад «Александрия» в отложенном матче 1-го тура сыграла с киевлянами вничью 0:0. А еще в конце августа в 4-м туре «горожане» в поединке с «Шахтером» на своем поле добились победы со счетом 4:3. Вот и получается, что на данный момент в очном турнире трех нынешних лидеров таблицы сезона именно подопечные Ротаня лидеры («Динамо» и «Шахтер» между собой, как известно, сыграли вничью 1:1).

И очень важно для «Александрии» то, что она на выезде играет не менее удачно, чем дома. В домашних матчах у команды 8 побед при двух ничьих, а в гостях она имеет 3 победы и 2 ничьих. К слову, 5 матчей на выезде – это самый низкий показатель среди всех команд в УПЛ.

Статистика встреч

Команды провели между собой в истории 34 матча. На счету «Динамо» 26 побед, у «Александрии» два выигрыша, еще 6 матчей завершились вничью, мячи – 81:20 в пользу киевлян.

В столице соперники провели 17 поединков: у «Динамо» 13 побед, 3 встречи принесли ничью, а «Александрия» победила 1 раз. Мячи – 46:7 в пользу динамовцев.

Прогноз на противостояние

Киевляне являются фаворитами матча у букмекеров, но это не означает, что они точно победят. «Александрия» не случайно уже половину сезона находится в стане лидеров. Команда Руслана Ротаня способна на сюрпризы. Поэтому, она даст бой «Динамо». Так что, в матче более чем вероятен ничейный итоговый результат.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Михайленко, Волошин, Буяльский, Кабаев, Ванат.

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Безерра, Ковалец, Мишнев, Беляев, Филиппов.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
8 декабря 2024 -
18:00
Александрия
Ничья 3.90 Сделать ставку
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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