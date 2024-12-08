Динамо Киев

В воскресенье, 8 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

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Команды уже встречались несколько дней назад, тогда в перенесенной игре 1 тура голов забито не было, чему очень обрадовался донецкий «Шахтер».

«Динамо» последними результатами явно недовольно: две ничьи в УПЛ стоили команде единоличного лидерства. Игра команды вызвала много вопросов, особенно пассивность в атаке и отсутствие конструктивных действий, несмотря на попытки контратак.

В то же время «Александрия» в первом матче с киевлянами проявила себя как организованная команда, играющая на равных и пытающаяся действовать с позиции силы. Тренер Ротань отметил боевой дух своих игроков, подчеркнув успех в реализации плана, ограничивающего возможности «Динамо» раскрыть свой потенциал.

Посмотрим, что команды подготовили нам во второй серии противостояния.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия» в украинской версии сайта.