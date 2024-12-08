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Премьер-лига
Динамо Киев
08.12.2024 18:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 06:08 | Обновлено 08 декабря 2024, 06:09
123
0

Динамо – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Украинской Премьер-лиги

08 декабря 2024, 06:08 | Обновлено 08 декабря 2024, 06:09
123
0
Динамо – Александрия. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев

В воскресенье, 8 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Команды уже встречались несколько дней назад, тогда в перенесенной игре 1 тура голов забито не было, чему очень обрадовался донецкий «Шахтер».

«Динамо» последними результатами явно недовольно: две ничьи в УПЛ стоили команде единоличного лидерства. Игра команды вызвала много вопросов, особенно пассивность в атаке и отсутствие конструктивных действий, несмотря на попытки контратак.

В то же время «Александрия» в первом матче с киевлянами проявила себя как организованная команда, играющая на равных и пытающаяся действовать с позиции силы. Тренер Ротань отметил боевой дух своих игроков, подчеркнув успех в реализации плана, ограничивающего возможности «Динамо» раскрыть свой потенциал.

Посмотрим, что команды подготовили нам во второй серии противостояния.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
8 декабря 2024 -
18:00
Александрия
Победа Динамо 1.60 Сделать ставку
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Александрия Динамо Киев Динамо - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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