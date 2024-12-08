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  4. ШОВКОВСКИЙ – о 3:0 с Александрией, Лиге Европы и осложнениях Шапаренко
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 21:51 |
1395
2

ШОВКОВСКИЙ – о 3:0 с Александрией, Лиге Европы и осложнениях Шапаренко

Наставник киевлян подытожил победу в последнем матче УПЛ

08 декабря 2024, 21:51 |
1395
2
ШОВКОВСКИЙ – о 3:0 с Александрией, Лиге Европы и осложнениях Шапаренко
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу в матче 16-го тура УПЛ против «Александрии» (3:0).

– Четыре очка в двух матчах с «Александрией» – это приемлемый результат?

– Поздравляю болельщиков команды с победой. Много разговоров было, но мы готовились к первой игре с «Александрией» в очень непростых условиях. И, безусловно, один зачетный пункт, который мы завоевали, – это не то, на что мы рассчитывали. Но обстоятельства и ситуация были не в нашу пользу. На этот раз у нас было на подготовку на один день больше, чем мы имели перед двумя предыдущими поединками. И это было нам на руку. Хотя вы видели, что в конце матча мы сделали вынужденные замены, игроки просили сами их заменить. Нагрузка есть, усталость есть, и хотим не хотим, но это факт, и мы не можем его отвергать.

Поэтому, с одной стороны, мы разочарованы, что взяли одно очко на выезде, с другой – сегодняшний матч показал, что если бы мы были в одинаковых условиях с соперником, то и игра была бы совсем другой.

– Есть ли у вас и команды желание бороться за попадание в топ-24 основного этапа Лиги Европы?

– Мы будем в каждом матче выходить и играть исключительно на победу. Могут быть разные обстоятельства, разные ситуации, но «Динамо» (Киев) будет всегда играть на победу. Стратегия и тактика могут отличаться, но всегда, повторюсь, будем играть исключительно на победу.

– Объясните относительно состояния Шапаренко? Увидим ли мы его на поле в этом году?

- Он перенес болезнь, у него есть определенные осложнения. Мы надеемся, что все же и врачи позволят, и он будет готов играть. Но рисковать игроком мы тоже не хотим. Прекрасно понимаем, что здоровье имеет большое значение. При этом я очень надеюсь, что он будет готов и усилит нас. Так же, как и Александр Пихаленок.

– Первый гол – это наработанный в тренировочном процессе розыгрыш стандартного положения?

– Мы отрабатываем много нюансов в тренировочном процессе – как в обороне, так и в атаке. К сожалению, в последнее время не все нам удавалось. Мы сделали определенные коррективы, и сегодня они сыграли свою роль. Это замечательно, и так должно быть. Я говорил уже, что сегодня реализация была на высоком уровне, это то, чего нам не хватило в частности в матче с тем же «Колосом». Также меня все травят за мои высказывания, но я повторюсь, что, возможно, нам не хватило эмоций, свежести в матче с ковалевцами, мы имели прекрасные возможности, чтобы выигрывать, но реализация нас где-то подвела. Поэтому я могу только поздравить всех с победой, а мы движемся дальше.

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Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Gargantua81
думаю в центре будут играть Михайленко - Бражко - Шапаренко.
Потому что не смотря на победу Буяльский опять сыграл слабо
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0
8number
Добре хоч картуза надів. Бо те сміття на голові, то жах якийсь 
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0
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