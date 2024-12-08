Динамо Киев

Динамо – Александрия – 3:0. Киевляны – лидеры УПЛ. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча лидеров УПЛ
В воскресенье, 8 декабря, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Александрия».
Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
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«Динамо» одержали убедительную победу со счетом 3:0. Дубль в матче оформил Владислав Ванат, еще один гол забил Денис Попов. «Динамо» нанесло первое поражение «Александрии» в сезоне и единолично возглавило таблицу.
УПЛ. 16-й тур, 8 декабря.
Динамо – Александрия – 3:0
Голы: Попов, 36, Ванат, 42, 55.
ГОЛ! Попов, 36 мин, 1:0
ГОЛ! Ванат, 42 мин, 2:0
ГОЛ! Ванат, 55 мин, 3:0
Запись матча
События матча
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