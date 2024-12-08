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Премьер-лига
Динамо Киев
08.12.2024 18:00 – FT 3 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:59
2755
0

Динамо – Александрия – 3:0. Киевляны – лидеры УПЛ. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча лидеров УПЛ

08 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:59
2755
0
Динамо – Александрия – 3:0. Киевляны – лидеры УПЛ. Видеообзор матча
ФК Динамо

В воскресенье, 8 декабря, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Александрия».

Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Динамо» одержали убедительную победу со счетом 3:0. Дубль в матче оформил Владислав Ванат, еще один гол забил Денис Попов. «Динамо» нанесло первое поражение «Александрии» в сезоне и единолично возглавило таблицу.

УПЛ. 16-й тур, 8 декабря.

Динамо – Александрия – 3:0

Голы: Попов, 36, Ванат, 42, 55.

ГОЛ! Попов, 36 мин, 1:0

ГОЛ! Ванат, 42 мин, 2:0

ГОЛ! Ванат, 55 мин, 3:0

Запись матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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