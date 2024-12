Перенес операцию. Вест Хэм сделал заявление о Майкле Антонио

Английский клуб «Вест Хэм» сделал заявление о форварде «молотобойцев» Майкле Антонио, который недавно попал в ужасную аварию.

«Вест Хэм Юнайтед может подтвердить, что Майкл Антонио перенес операцию из-за перелома нижней конечности, полученного в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу во второй половине дня», – заявил клуб.

Также в пресс-службе клуба заявили, что форвард будет находиться под наблюдением врачей в течение следующих дней. Клуб заявил, что будет предоставлять дальнейшую информацию при необходимости.

34-летний ямайский форвард Майкл Антонио в нынешнем сезоне провел за «Вест Хэм» в АПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 - 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞



West Ham United can confirm Michail Antonio has undergone surgery on a lower limb fracture following a road traffic accident on Saturday afternoon.



Michail will continue to be monitored in hospital over… pic.twitter.com/vg7vQbjssU