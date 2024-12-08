Динамо – Александрия. Матч лидеров УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча лидеров УПЛ
В воскресенье, 8 декабря, проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Александрия».
Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
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«Динамо» лидирует в УПЛ с 37 очками, у «Александрии» столько же баллов, но по дополнительным показателям подопечные Ротаня уступают киевлянам.
УПЛ. 16-й тур, 8 декабря.
Динамо – Александрия – 2:0
Голы: Попов, 36, Ванат, 42.
ГОЛ! Попов, 36 мин, 1:0
ГОЛ! Ванат, 42 мин, 2:0
Прямая трансляция поединка
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