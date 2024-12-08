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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 18:55 |
852
0

Динамо – Александрия. Матч лидеров УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча лидеров УПЛ

08 декабря 2024, 18:55 |
852
0
Динамо – Александрия. Матч лидеров УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Динамо

В воскресенье, 8 декабря, проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Динамо» лидирует в УПЛ с 37 очками, у «Александрии» столько же баллов, но по дополнительным показателям подопечные Ротаня уступают киевлянам.

УПЛ. 16-й тур, 8 декабря.

Динамо – Александрия – 2:0

Голы: Попов, 36, Ванат, 42.

ГОЛ! Попов, 36 мин, 1:0

ГОЛ! Ванат, 42 мин, 2:0

Прямая трансляция поединка

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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