ОФИЦИАЛЬНО. Главный матч дня в АПЛ перенесен. Известна причина
Дерби между Эвертоном и Ливерпулем не состоится в запланированное время
В субботу, 7 декабря, в 14:30 по киевскому времени должен был состояться матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились бы «Эвертон» и «Ливерпуль».
Проведение игры было запланировано в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Однако, как сообщают официальные социальные сети «Эвертона», матч в указанное время не начнется. Причиной этому стали неподобающие погодные условия, из-за которых проведение поединка пришлось перенести.
Новая дата и время начала встречи станут известны позже.
Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.— Everton (@Everton) December 7, 2024
Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Аль-Хиляль» согласился заплатить бешеные деньги за Винисиуса
Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»