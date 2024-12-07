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Англия
07 декабря 2024, 10:44 | Обновлено 07 декабря 2024, 10:57
729
0

ОФИЦИАЛЬНО. Главный матч дня в АПЛ перенесен. Известна причина

Дерби между Эвертоном и Ливерпулем не состоится в запланированное время

07 декабря 2024, 10:44 | Обновлено 07 декабря 2024, 10:57
729
0
ОФИЦИАЛЬНО. Главный матч дня в АПЛ перенесен. Известна причина
ФК Эвертон

В субботу, 7 декабря, в 14:30 по киевскому времени должен был состояться матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились бы «Эвертон» и «Ливерпуль».

Проведение игры было запланировано в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Однако, как сообщают официальные социальные сети «Эвертона», матч в указанное время не начнется. Причиной этому стали неподобающие погодные условия, из-за которых проведение поединка пришлось перенести.

Новая дата и время начала встречи станут известны позже.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Эвертон
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