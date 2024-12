ОФИЦИАЛЬНО. Главный матч дня в АПЛ перенесен. Известна причина

В субботу, 7 декабря, в 14:30 по киевскому времени должен был состояться матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились бы «Эвертон» и «Ливерпуль».

Проведение игры было запланировано в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».

Однако, как сообщают официальные социальные сети «Эвертона», матч в указанное время не начнется. Причиной этому стали неподобающие погодные условия, из-за которых проведение поединка пришлось перенести.

Новая дата и время начала встречи станут известны позже.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs