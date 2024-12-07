7 декабря на «Гудисон Парк» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Эвертон

Команда постоянно сталкивалась с различными проблемами - дошло до того, что по ходу прошлого розыгрыша очки отбирали за допущенные ранее финансовые нарушения. С другой стороны, так Шон Дайш даже еще более ярко подтвердил свой класс, справившись даже с таким вызовом, и сумев оторваться от преследователей в борьбе за выживание. Заодно в этом году в Ливерпуле появились новые инвесторы, и, казалось бы, будущее ирисок должно было стать оптимистичным. Но вместо этого синие провалили старт, благо, что у наставника хватило ума и опыта, чтобы довольно быстро переломить ситуацию - хотя побед все равно маловато. Не так давно Манчестер Юнайтед проиграли разгромно. Но, похоже, опытный менеджер все рассчитал и даже пожертвовал тем поединком - а потом оформил 4:0 с прямым конкурентом, Вулверхэмптоном.

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Ливерпуль

Клуб просто блестяще справился со сложнейшей задачей заменить Клоппа. Даже неожиданно, насколько безболезненно произошел переход к Слоту. Вместо ожидаемого всеми спада Арне, наоборот, обеспечил красным статистику, близкую к идеальной - с единственным, по сути, пятном, в виде поражения Ноттингем Форест. Но по-настоящему серьезным тестом должна была стать прошлая неделя. В среду мерсисайдцы достаточно уверенно, 2:0, обыграли в Лиге чемпионов мадридский Реал (хотя у Келлехера важный сэйв при пенальти от Мбаппе). На выходных с Манчестер Сити повторили счет 2:0. Но на этой неделе выдали ничью 3:3 с Ньюкаслом, и тут как раз запасной вратарь допустил в концовке результативную ошибку, что вылилась в итоговый ничейный счет.

Статистика личных встреч

Это мерсисайдское дерби, и оно остается упорным. Ириски проиграли только дважды в четырех крайних поединках с соседом, в том числе напоследок победил Клоппа в апреле.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы гостей. Они не допустят второй осечки кряду - ставим на победу лидера АПЛ с форой -1 гол (коэффициент - 1,64).