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Эвертон
07.12.2024 14:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
06 декабря 2024, 20:18 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:21
79
0

Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 14:30 матч чемпионата Англии

06 декабря 2024, 20:18 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:21
79
0
Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Ливерпуль
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Эвертон Эвертон - Ливерпуль Виталий Миколенко
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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