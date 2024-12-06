Англия06 декабря 2024, 20:18 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:21
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Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря в 14:30 матч чемпионата Англии
06 декабря 2024, 20:18 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:21
79
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В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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