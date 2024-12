Выйдет ли украинец? Известно, кто сыграет в матче-открытия клубного ЧМ 2025

5 декабря в Майами (США, штат Флорида) прошла жеребьевка клубного чемпионата мира 2025.

После церемонии стало известно, кто сыграет в матче-открытия турнира. Интер Майами, за который выступают звездные Лионель Месси и Луис Суарес, а также украинский защитник Сергей Кривцов, встретится с Аль-Ахли из Каира.

Поединок состоится 15 июня на арене «Хард Рок Стэдиум». В одном квартете (группа А) Интер Майами и Аль-Ахли также выступят вместе с командами Палмейрас (Бразилия) и Порту (Португалия).

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

Kicking off the @FIFACWC against Al Ahly SC! See you June 15 in the 305 📆 #TakeItToTheWorld