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Сборная УКРАИНЫ
05 декабря 2024, 18:19 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:20
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0

Женская сборная Украины WU-19 узнает соперников отбора к Евро-2025

Сине-желтые выиграли группу в Лиге В

05 декабря 2024, 18:19 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:20
95
0
Женская сборная Украины WU-19 узнает соперников отбора к Евро-2025
УАФ

6 декабря в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы-2024/2025 (WU-19).

Во втором раунде квалификации определятся семь сборных, которые составят компанию Польше в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек в возрасте до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Польша, несмотря на автоматический пропуск в финальный турнир, примет участие в отборе.

Минитурниры второго раунда квалификации пройдут в периоды с 17-го по 26 февраля и с 31 марта по 8 апреля 2025 года, а финальная часть - 15-27 июня.

Напомним, молодежная женская сборная Украины WU-19 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

Итоги первого квалификационного раунда отбора сформировали состав корзин перед жеребьевкой второго раунда.

Лига A

Корзина 1: Испания, Германия, Норвегия, Австрия, Италия, Франция, Нидерланды. .

Корзина 2: Швеция, Ирландия, Бельгия, Дания, Чехия, Польша, Португалия.

Корзина 3: Англия, Финляндия, Греция, Исландия, Шотландия, Сербия, Словакия.

Корзина 4: Уэльс, Беларусь, Швейцария, Словения, Украина, Румыния, Израиль.

Лига В

Корзина 1: Северная Ирландия, Косово, Болгария, Венгрия, Фарерские о-ва, Северная Македония.

Корзина 2: Турция, Эстония, Албания, Хорватия, Грузия, Латвия.

Корзина 3: Казахстан, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург, Кипр, Армения.

Корзина 4: Мальта, Литва, Азербайджан, Молдова, Лихтенштейн.

Церемония, которая начнется в 11:30 по киевскому времени, определит составы групп обеих лиг и хозяев мини-турниров.

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Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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