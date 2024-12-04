Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Варди – самый забивной ветеран АПЛ в этом сезоне
Англия
04 декабря 2024, 17:15 |
433
0

Варди – самый забивной ветеран АПЛ в этом сезоне

35-летний форвард забил больше голов в лиге, чем все игроки его возраста или старше вместе взятые

04 декабря 2024, 17:15 |
433
0
Варди – самый забивной ветеран АПЛ в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

3 декабря в 16-м туре Английской Премьер-лиги на стадионе «Кинг Павер» состоялась встреча между командами «Лестер» и «Вест Хэм», в котором хозяева поля повторили свое достижение 9-летней давности. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «лис». Голами отметились Джейми Варди, Балил Эль-Ханнус, Патсон Дака и Никлас Фюллькруг.

Благодаря забитому мячу против «Вест Хэма» Варди увеличил свое количество голов в этом розыгрыше АПЛ до 5. Сейчас Варди единственный 35-летний игрок в Премьер-лиги, который забивал в этом сезоне. Ветераны, которые по возрасту старше Джейми также не отличались в этом сезоне в лиге, поэтому английский форвард оформил больше забитых мячей в АПЛ, чем все игроки его возраста или старше вместе взятые.

В этом розыгрыше чемпионата Джейми Варди в 13-ти матчах забил, как упоминалось ранее, 5 голов и отдал 2 голевых паса. Сейчас его команда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея 13 очков.

По теме:
Бывший тренер Ювентуса может возглавить Вест Хэм
«Они хотят слишком много денег». Сможет ли Ливерпуль сохранить лидеров?
Лестер повторил свое достижение 9-летней давности
Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джейми Варди Лестер - Вест Хэм
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
Бокс | 03 декабря 2024, 18:54 3
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»

Тайсон проиграл Александру в мае раздельным решением судей

Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04 декабря 2024, 18:28 0
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 декабря в 21:30 по Киеву

Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Олимпийские игры | 04.12.2024, 09:16
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Футбол | 03.12.2024, 20:41
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
«В прямом эфире». Ковтун расскажет о смене гражданства на хорватское
Другие виды | 04.12.2024, 16:45
«В прямом эфире». Ковтун расскажет о смене гражданства на хорватское
«В прямом эфире». Ковтун расскажет о смене гражданства на хорватское
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 4
Теннис
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 10
Футбол
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 21
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
04.12.2024, 12:08 68
Футбол
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем