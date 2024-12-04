Варди – самый забивной ветеран АПЛ в этом сезоне
35-летний форвард забил больше голов в лиге, чем все игроки его возраста или старше вместе взятые
3 декабря в 16-м туре Английской Премьер-лиги на стадионе «Кинг Павер» состоялась встреча между командами «Лестер» и «Вест Хэм», в котором хозяева поля повторили свое достижение 9-летней давности. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «лис». Голами отметились Джейми Варди, Балил Эль-Ханнус, Патсон Дака и Никлас Фюллькруг.
Благодаря забитому мячу против «Вест Хэма» Варди увеличил свое количество голов в этом розыгрыше АПЛ до 5. Сейчас Варди единственный 35-летний игрок в Премьер-лиги, который забивал в этом сезоне. Ветераны, которые по возрасту старше Джейми также не отличались в этом сезоне в лиге, поэтому английский форвард оформил больше забитых мячей в АПЛ, чем все игроки его возраста или старше вместе взятые.
В этом розыгрыше чемпионата Джейми Варди в 13-ти матчах забил, как упоминалось ранее, 5 голов и отдал 2 голевых паса. Сейчас его команда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея 13 очков.
Goals by a 35-year old player or older this PL season:— StatMuse FC (@statmusefc) December 3, 2024
5 — Jamie Vardy
0 — Rest of league combined pic.twitter.com/KRQuxpiQIs
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