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  4. Рома – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
02 декабря 2024, 21:50 |
85
0

Рома – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А 2024/25

02 декабря 2024, 21:50 |
85
0
Рома – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря проходит матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 14-й тур, 2 декабря

Рома – Аталанта – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Рома – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Рома Рим Аталанта Рома - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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