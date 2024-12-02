Рома – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А 2024/25
2 декабря проходит матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 14-й тур, 2 декабря
Рома – Аталанта – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Рома – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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