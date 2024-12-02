Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет ли играть Довбик? Рома и Аталанта определились со стартовыми составам
Италия
02 декабря 2024, 20:56 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:05
1653
3

Будет ли играть Довбик? Рома и Аталанта определились со стартовыми составам

Команды будут закрывать 14-й тур Серии А

02 декабря 2024, 20:56 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:05
1653
3
Будет ли играть Довбик? Рома и Аталанта определились со стартовыми составам
AS Roma. Стадио Олимпико

2 декабря на стадионе Олимпико состоится заключительный матч 14-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Аталантой» из Бергамо.

Римлянам надо побеждать, ведь последние их результаты не могут радовать ни болельщиков, ни руководство клуба, ни футболистов.

«Аталанта» сейчас на подъеме и расположилась на 2-м месте.

Украинский форвард Артем Довбик выйдет на игру со стартовых минут.

Главные тренеры команд объявили стартовые составы:

«Рома»: Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Челик, Коне, Паредес, Кристанте, Анхелиньо, Дибала, Довбик

«Аталанта»: Карнесекки, Коссунду, Гин, Колашинац, Беланова, Де Рон, Эдерсон, Руджери, Де Кетеларе, Ретеги, Лукман

По теме:
Рома – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Рома – Аталанта. Довбик – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Италии по футболу Серия A стартовые составы Артем Довбик Рома Рим Аталанта Рома - Аталанта
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02 декабря 2024, 08:23 0
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри

Легендарный боксер высказался о втором бое в декабре

Сан-Паулу летом отказался продать Шахтеру Энрике Кармо за 10 млн евро
Футбол | 02 декабря 2024, 21:51 0
Сан-Паулу летом отказался продать Шахтеру Энрике Кармо за 10 млн евро
Сан-Паулу летом отказался продать Шахтеру Энрике Кармо за 10 млн евро

Нового предложения по игроку, несмотря на слухи, «горняки» пока не делали

Источник: «Шовковский 100% остается тренером Динамо»
Футбол | 02.12.2024, 19:11
Источник: «Шовковский 100% остается тренером Динамо»
Источник: «Шовковский 100% остается тренером Динамо»
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
Бокс | 02.12.2024, 03:26
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 02.12.2024, 07:50
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Бездарне дерево не заб'є якшо не дадуть пробити пенальті
Ответить
0
inspekcha85
Не мала Рома клопоту
купила пічічі Довбика
Ответить
0
Saar
Кетеларе+Ретегі-Лукман- трійка одна з найкращих в світі!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
01.12.2024, 07:55 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 06:15 29
Футбол
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 10
Футбол
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
30.11.2024, 22:09 3
Футбол
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
30.11.2024, 22:52
Бокс
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
01.12.2024, 00:06 68
Футбол
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
30.11.2024, 20:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем