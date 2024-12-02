Будет ли играть Довбик? Рома и Аталанта определились со стартовыми составам
Команды будут закрывать 14-й тур Серии А
2 декабря на стадионе Олимпико состоится заключительный матч 14-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Аталантой» из Бергамо.
Римлянам надо побеждать, ведь последние их результаты не могут радовать ни болельщиков, ни руководство клуба, ни футболистов.
«Аталанта» сейчас на подъеме и расположилась на 2-м месте.
Украинский форвард Артем Довбик выйдет на игру со стартовых минут.
Главные тренеры команд объявили стартовые составы:
«Рома»: Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Челик, Коне, Паредес, Кристанте, Анхелиньо, Дибала, Довбик
«Аталанта»: Карнесекки, Коссунду, Гин, Колашинац, Беланова, Де Рон, Эдерсон, Руджери, Де Кетеларе, Ретеги, Лукман
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