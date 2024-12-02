Украина. Первая лига02 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:30
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Источник: два топ-менеджера Металлиста 1925 покинут харьковский клуб
Сообщается, что Андрей Неделин и Юрий Данченко уйдут из клуба Первой лиги
02 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:30
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В харьковском клубе «Металлист 1925» ожидаются серьезные кадровые изменения в менеджерском звене.
По информации ТаТоТаке, в 2025 год клуб войдет без двух ключевых сотрудников.
Харьковский клуб покинут генеральный директор Андрей Неделин и Юрий Данченко, который де факто выполнял в клубе функции спортивного директора.
«Металлист 1925» занял второе место в группе Б Первой лиги (29 очков) и вышел в чемпионскую группу, где будут разыграны путевки в УПЛ.
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