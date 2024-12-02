Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: два топ-менеджера Металлиста 1925 покинут харьковский клуб
Украина. Первая лига
02 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:30
71
0

Источник: два топ-менеджера Металлиста 1925 покинут харьковский клуб

Сообщается, что Андрей Неделин и Юрий Данченко уйдут из клуба Первой лиги

02 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:30
71
0
Источник: два топ-менеджера Металлиста 1925 покинут харьковский клуб
ФК Металлист 1925

В харьковском клубе «Металлист 1925» ожидаются серьезные кадровые изменения в менеджерском звене.

По информации ТаТоТаке, в 2025 год клуб войдет без двух ключевых сотрудников.

Харьковский клуб покинут генеральный директор Андрей Неделин и Юрий Данченко, который де факто выполнял в клубе функции спортивного директора.

«Металлист 1925» занял второе место в группе Б Первой лиги (29 очков) и вышел в чемпионскую группу, где будут разыграны путевки в УПЛ.

По теме:
«Трудно терпеть». Петряк эмоционально высказался о скандальном матче УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
«Могло быть хуже». Любенович объяснил провал Миная в Первой лиге
Металлист 1925 Андрей Неделин Юрий Данченко Первая лига Украины ТаТоТаке генеральный директор спортивный директор
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Легенда футбола не в восторге от эротических фото дочери
Футбол | 02 декабря 2024, 23:27 0
ФОТО. Легенда футбола не в восторге от эротических фото дочери
ФОТО. Легенда футбола не в восторге от эротических фото дочери

Франк Лебеф прокомментировал деятельность своей дочери и дал отцовский совет

«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02 декабря 2024, 08:23 0
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри

Легендарный боксер высказался о втором бое в декабре

«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
Бокс | 02.12.2024, 02:49
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ
Футбол | 02.12.2024, 07:01
Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ
Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
Футбол | 02.12.2024, 20:29
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 4
Футбол
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
30.11.2024, 17:21 2
Бокс
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
01.12.2024, 07:21 6
Футбол
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
30.11.2024, 20:31 1
Бокс
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
02.12.2024, 15:06 17
Футбол
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
Для адаптации. В Реале готовы вернуть легенду ради Мбаппе
Для адаптации. В Реале готовы вернуть легенду ради Мбаппе
30.11.2024, 23:47 1
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
01.12.2024, 07:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем