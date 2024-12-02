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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 02:05 | Обновлено 02 декабря 2024, 02:36
506
3

Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ

Богдан Бутко и Виталий Хемий выразили недовольство работой Виталия Волочая

02 декабря 2024, 02:05 | Обновлено 02 декабря 2024, 02:36
506
3
Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ
УПЛ

Капитан Черноморца Богдан Бутко и пресс-атташе одесситов Виталий Хемий после скандального матча 15-го УПЛ 2024/25 против Александрии (0:3), в котором судья удалил двух игроков их команды, откровенно высказались в социальных сетях про комментатора Виталия Волочая, работавший на этом поединке.

Если же Бутко высказал свое недовольство работой Волочая вскользь, писав в своем (!) Instagram о несправедливости решений арбитра во встрече с Полесьем, то Хемий отправился в комментарии к публикации комментатора в его же (!) Telegram-канале.

Пост Богдана Бутко в Instagram:

«Итак, то, что сегодня произошло в игре с нами, это уже не первый раз такое и я уже не могу молчать. Зачем такой футбол и кому он нужен, если с ВАР и открыто при всех убивать. Мне ведь не 18 лет и я что-то увидел в футболе, хоть и немного, но достаточно.

Когда был фол на мне на 16-й минуте, после этого забивают гол, и потом дают вратарю нашему желтую карточку, а потом красную Ваню Петряку… И комментатор, который должен занимать нейтральную позицию, откровенно топит за судей, за одну команду, будто ему там тоже перепадает, говоря, будто кто-то толкает этих судей.

Я ведь не из тех людей, которые будут симулировать, я просто умею иногда терпеть боль. Судья показал этим, что «ребята вы приехали сюда просто так, зачем вы вообще тренируетесь, приехали сюда и вышли на игру.

А потом, еще и второй эпизод на 29-й минуте, когда человек с агрессией в центре поля у бровки, прыгает с прямых ног, даже если он в мяч где-то сыграл, попадает мне в надкостницу, и рефери этот момент игнорирует. Хотя я подождал паузу, чтобы посмотреть, что он будет делать, а он не свистнул вообще ничего.

Какой должна быть моя реакция, когда мы проигрываем 0:1, и еще нам дали удаление? Мы ведь не во дворе играем, и у каждого есть карьера, амбиции, но людям все равно на это. Вот за это досадно, что в такое тяжелое время такие вещи происходят, и это не только в спорте.

Могу только завершить эту беседу тем, что… поверьте я многое знаю, что происходит в судействе. Ребята, таким путем можно деньги зарабатывать, но совсем не нужно, они испорчены, как вы и ваша система, и те, кто таким образом зарабатывает».

Сообщение Виталия Хемия в комментариях к Telegram-посту:

«С тобой будет отдельный профессиональный разговор. Твоя работа сегодня – разочарование и непрофессионализм. У тебя есть АПЛ, НБА, Лига чемпионов – работай сколько угодно. Называй клоунами и цирком «Ювентус», «Манчестер Сити», кого угодно. Ты же не готовил команду неделю к игре против одного из лидеров.

Вообще, где ты, а где профессиональный футбол? Ты унижал команду публично. Я не лезу в твое личное пространство — говори, что хочешь. Но тебя слушает вся страна.

И ты даже не понимаешь, что тебя заносит. Вся страна обсуждает с твоей подачи, что Петряк толкнул арбитра. Лидер мнений, авторитет. Грустно. Очень досадно».

Объяснился и сам Виталий Волочай:

«Я считаю, что я никого не обижал. Да и чем я кого-то мог обидеть?

Ни об игроках, ни о тренерах, ни о клубе я ничего плохого не сказал.

После второй красной я сказал «Боже какая клоунада, это просто цирк». И фраза эта касалась ситуации на поле, потому что так оно и было, это был эпизод, который не красит украинский футбол. И мои коллеги в студии потом это же мнение озвучили.

Мне жаль, что в Черноморце подумали, что их цирком назвали. Хотя я не понимаю что плохого в цирке. Ну интерпретировали они себе так. Кто же им виноват. Ну винят они комментатора и судей, ну ок. Значит в следующем матче будет другой судья и комментатор и они ну точно выиграют».

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Богдан Бутко Виталий V1lat Волочай Черноморец Одесса Полесье Житомир Александрия Александрия - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ron Noiill
У коментаторів і журнашлюшок також бронь від служби в армії? Тільки не називайте мені прес-офіцерів які сидять за сотні км від фронту і щось там розказують.
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