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Чемпионат Испании
Севилья
02.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Осасуна
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Испания
02 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:37
33
0

Обмен голами за три минуты. Севилья и Осасуна разошлись миром в Ла Лиге

На точный удар Анте Будимира у гостей Севилья ответила голом Доди Лукебакио

02 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:37
33
0
Обмен голами за три минуты. Севилья и Осасуна разошлись миром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура Ла Лиги Севилья принимала Осасуну на домашнем стадионе. Поединок завершился вничью (1:1).

Гости открыли счет на 69-й минуте благодаря точному удару Анте Будимира.

Севилья быстро восстановила равновесие: на 72-й минуте Доди Лукебакио сравнял счет.

Севилья находится на 11-м месте в турнирной таблице с 19 очками, а Осасуна занимает 7-е место с 23 баллами.

Ла Лига. 15-й тур, 2 декабря

Севилья – Осасуна – 1:1

Голы: Доди Лукебакио, 73 – Анте Будимир, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья Осасуна Анте Будимир Доди Лукебакио видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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