Испания02 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:37
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Обмен голами за три минуты. Севилья и Осасуна разошлись миром в Ла Лиге
На точный удар Анте Будимира у гостей Севилья ответила голом Доди Лукебакио
02 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:37
33
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В матче 15-го тура Ла Лиги Севилья принимала Осасуну на домашнем стадионе. Поединок завершился вничью (1:1).
Гости открыли счет на 69-й минуте благодаря точному удару Анте Будимира.
Севилья быстро восстановила равновесие: на 72-й минуте Доди Лукебакио сравнял счет.
Севилья находится на 11-м месте в турнирной таблице с 19 очками, а Осасуна занимает 7-е место с 23 баллами.
Ла Лига. 15-й тур, 2 декабря
Севилья – Осасуна – 1:1
Голы: Доди Лукебакио, 73 – Анте Будимир, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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