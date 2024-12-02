Обмен голами за три минуты. Севилья и Осасуна разошлись миром в Ла Лиге

В матче 15-го тура Ла Лиги Севилья принимала Осасуну на домашнем стадионе. Поединок завершился вничью (1:1).

Гости открыли счет на 69-й минуте благодаря точному удару Анте Будимира.

Севилья быстро восстановила равновесие: на 72-й минуте Доди Лукебакио сравнял счет.

Севилья находится на 11-м месте в турнирной таблице с 19 очками, а Осасуна занимает 7-е место с 23 баллами.

Ла Лига. 15-й тур, 2 декабря

Севилья – Осасуна – 1:1

Голы: Доди Лукебакио, 73 – Анте Будимир, 70

Видео голов и обзор матча