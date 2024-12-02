2 декабря на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда начала испытывать проблемы еще в позапрошлом сезоне, но тогда реабилитировались очередной победой в Лиге Европы. Но темпорада 2023/2024 была провалена по всем статьям. В Лиге чемпионов испанцы оказались четвертыми в своей группе, никуда не выйдя. А в Примере было только скромное 14-е место. Прибавлять, отвоевывать позиции, позвали Хавьер Гарсию Пимьенту, что поднял и удержал в высшем дивизионе Испании Лас-Пальмас. Но и при новом наставнике Белая Андалусия не впечатляет. Она набирает чуть больше очка за тур, болтаясь в нижней части текущей турнирной таблицы. Поражений больше, чем побед, пропущенные количественно превосходят забитые. Правда, в прошлом туре Райо Вальекано получилось пусть и минимально, но выиграть.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Осасуна

Клуб долго играл под руководством Аррасате. Ягоба поднимал красных из Сегунды, и на пике, в 2023-м году, получилось занять 7-е место в Примере и добраться до финала кубка Испании. Но после этого следующая темпорада прошла на явном спаде. В Лиге конференций испанцы ограничилась вылетом в первом же раунде квалификации. Да и в своем чемпионате пошел откат в нижнюю часть турнира, на 11-ю позицию. В итоге летом тренер сменился, в Памплоне сделали ставку на Висенте Морено. И тот оправдывает доверие, снова сделав подопечных претендентом на еврокубки. Барселону получилось обыграть 4:2! Правда, с мадридским Реалом не получилось и близко, в столице уступили разгромно, 0:4. А в прошлом туре за счет дубля Будимира вели 2:0 уже к середине первого тура, но Вильярреал вырвал ничью.

Статистика личных встреч

Красные не проигрывают вот уже 6 очных поединков. Но в прошлом сезоне оба матча приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев, но гости смотрятся куда солиднее. Ставим на то, что клуб из Памплоны не проиграет этот поединок (коэффициент - 1,76).