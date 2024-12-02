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Чемпионат Испании
Севилья
02.12.2024 22:00 - : -
Осасуна
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Испания
02 декабря 2024, 03:34 | Обновлено 02 декабря 2024, 03:44
33
0

Севилья – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 декабря в 22:00 по Киеву

02 декабря 2024, 03:34 | Обновлено 02 декабря 2024, 03:44
33
0
Севилья – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 15-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда начала испытывать проблемы еще в позапрошлом сезоне, но тогда реабилитировались очередной победой в Лиге Европы. Но темпорада 2023/2024 была провалена по всем статьям. В Лиге чемпионов испанцы оказались четвертыми в своей группе, никуда не выйдя. А в Примере было только скромное 14-е место. Прибавлять, отвоевывать позиции, позвали Хавьер Гарсию Пимьенту, что поднял и удержал в высшем дивизионе Испании Лас-Пальмас. Но и при новом наставнике Белая Андалусия не впечатляет. Она набирает чуть больше очка за тур, болтаясь в нижней части текущей турнирной таблицы. Поражений больше, чем побед, пропущенные количественно превосходят забитые. Правда, в прошлом туре Райо Вальекано получилось пусть и минимально, но выиграть.

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Осасуна

Клуб долго играл под руководством Аррасате. Ягоба поднимал красных из Сегунды, и на пике, в 2023-м году, получилось занять 7-е место в Примере и добраться до финала кубка Испании. Но после этого следующая темпорада прошла на явном спаде. В Лиге конференций испанцы ограничилась вылетом в первом же раунде квалификации. Да и в своем чемпионате пошел откат в нижнюю часть турнира, на 11-ю позицию. В итоге летом тренер сменился, в Памплоне сделали ставку на Висенте Морено. И тот оправдывает доверие, снова сделав подопечных претендентом на еврокубки. Барселону получилось обыграть 4:2! Правда, с мадридским Реалом не получилось и близко, в столице уступили разгромно, 0:4. А в прошлом туре за счет дубля Будимира вели 2:0 уже к середине первого тура, но Вильярреал вырвал ничью.

Статистика личных встреч

Красные не проигрывают вот уже 6 очных поединков. Но в прошлом сезоне оба матча приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев, но гости смотрятся куда солиднее. Ставим на то, что клуб из Памплоны не проиграет этот поединок (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Севилья
2 декабря 2024 -
22:00
Осасуна
Осасуна не проиграет 1.76 Сделать ставку
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Севилья Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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