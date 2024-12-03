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Чемпионат Испании
Севилья
02.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 декабря 2024, 04:04 |
9
0

Севилья – Осасуна – 1:1. Два забитых за 3 минуты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги 2024/25

03 декабря 2024, 04:04 |
9
0
Севилья – Осасуна – 1:1. Два забитых за 3 минуты. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Осасуна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игра завершилась со счетом 1:1.

Ла Лига 2024/25. 15-й тур, 3 декабря

Севилья – Осасуна – 1:1

Голы: Лукебакио, 72 – Будимир, 69

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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Анте Будимир Доди Лукебакио видео голов и обзор Севилья Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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