Испания03 декабря 2024, 04:04 |
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Севилья – Осасуна – 1:1. Два забитых за 3 минуты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги 2024/25
03 декабря 2024, 04:04 |
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3 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Севилья и Осасуна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игра завершилась со счетом 1:1.
Ла Лига 2024/25. 15-й тур, 3 декабря
Севилья – Осасуна – 1:1
Голы: Лукебакио, 72 – Будимир, 69
Видеообзор матча:
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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