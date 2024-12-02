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Саудовская Аравия
02 декабря 2024, 23:08 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:21
309
0

Аль-Наср без Роналду драматично проиграл матч в Лиге чемпионов Азии

Аль-Садд из Катара забил решающий гол на 90+9 минуте игры

02 декабря 2024, 23:08 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:21
309
0
Аль-Наср без Роналду драматично проиграл матч в Лиге чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии.

Центральный поединком игрового дня был матч между саудовской командой Аль-Наср и Аль-Садд из Катара.

Хозяева поля уступили сопернику со счетом 1:2. Гости забили решающий гол на 90+9 минуте игры.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч, получив возможность отдохнуть.

Саудовский клуб Аль-Ахли (16 очков из 18) возглавляет турнирную таблицу Западной зоны, далее идут Аль-Хиляль и Аль-Наср (по 13).

В Восточном дивизионе впереди клуб Виссел Кобе из Японии (13 из 15).

Лига чемпионов Азии

6-й тур, 2 декабря

Ан-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Садд (Катар) – 1:2

Голы: Саисс, 80 (автогол) – Афиф, 53, Унас, 90+9

Персеполис (Иран) – Аль-Шорта (Ирак) – 2:1

Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Райян (Катар) – 1:1

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Эстеглаль Тегеран (Иран) – 2:2

Турнирная таблица

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Лига чемпионов Азии Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Садд Криштиану Роналду Акрам Афиф автогол Ромен Саисс Персеполис Аль-Шорта Аль-Васл Аль-Райян Аль-Ахли Джидда Эстегляль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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