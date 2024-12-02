Аль-Наср без Роналду драматично проиграл матч в Лиге чемпионов Азии
Аль-Садд из Катара забил решающий гол на 90+9 минуте игры
Вечером 2 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов Азии.
Центральный поединком игрового дня был матч между саудовской командой Аль-Наср и Аль-Садд из Катара.
Хозяева поля уступили сопернику со счетом 1:2. Гости забили решающий гол на 90+9 минуте игры.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не был включен в заявку на матч, получив возможность отдохнуть.
Саудовский клуб Аль-Ахли (16 очков из 18) возглавляет турнирную таблицу Западной зоны, далее идут Аль-Хиляль и Аль-Наср (по 13).
В Восточном дивизионе впереди клуб Виссел Кобе из Японии (13 из 15).
Лига чемпионов Азии
6-й тур, 2 декабря
Ан-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Садд (Катар) – 1:2
Голы: Саисс, 80 (автогол) – Афиф, 53, Унас, 90+9
Персеполис (Иран) – Аль-Шорта (Ирак) – 2:1
Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Райян (Катар) – 1:1
Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Эстеглаль Тегеран (Иран) – 2:2
Турнирная таблица
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