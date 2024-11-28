Как дела у Роналду? Таблицы ЛЧ Азии: Аль-Ахли, Аль-Хиляль и Аль-Наср

С 25 до 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду сделал дубль и обеспечил победу саудовской команде Аль-Наср над катарским клубом Аль-Гарафа (3:1).

Саудовский клуб Аль-Хиляль сыграл вничью с Аль-Садд из Катара (1:1) и потерял лидерство в группе.

Аль-Ахли выиграл все матчи (15 очков из 15) и возглавляет турнирную таблицу Западной зоны, далее идут Аль-Хиляль и Аль-Наср (по 13).

В Восточном дивизионе впереди клуб Виссел Кобе из Японии (13 пунктов из 15).

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 25–27 ноября

25.11. 16:00. Аль-Айн (ОАЭ) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:2

25.11. 18:00. Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 1:3

25.11. 18:00. Эстеглаль Тегеран (Иран) – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0

25.11. 20:00. Аль-Райян (Катар) – Персеполис (Иран) – 1:1

26.11. 12:00. Виссел Кобе (Япония) – Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – 3:2

26.11. 12:00. Ульсан Хендай (Южная Корея) – Шанхай Порт (Китай) – 1:3

26.11. 14:00. Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 0:3

26.11. 14:00. Шаньдон Тайшань (Китай) – Джохор ДТ (Малайзия) – 1:0

26.11. 18:00. Аль-Садд (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:1

26.11. 18:00. Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Васл (ОАЭ) – 1:3

27.11. 12:00. Йокогама Маринос (Япония) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 2:0

27.11. 12:00. Кванджу (Южная Корея) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 1:0

Турнирные таблицы