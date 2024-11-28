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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 17:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:20
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Как дела у Роналду? Таблицы ЛЧ Азии: Аль-Ахли, Аль-Хиляль и Аль-Наср

С 25 до 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии

28 ноября 2024, 17:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:20
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Как дела у Роналду? Таблицы ЛЧ Азии: Аль-Ахли, Аль-Хиляль и Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

С 25 до 27 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду сделал дубль и обеспечил победу саудовской команде Аль-Наср над катарским клубом Аль-Гарафа (3:1).

Саудовский клуб Аль-Хиляль сыграл вничью с Аль-Садд из Катара (1:1) и потерял лидерство в группе.

Аль-Ахли выиграл все матчи (15 очков из 15) и возглавляет турнирную таблицу Западной зоны, далее идут Аль-Хиляль и Аль-Наср (по 13).

В Восточном дивизионе впереди клуб Виссел Кобе из Японии (13 пунктов из 15).

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 25–27 ноября

  • 25.11. 16:00. Аль-Айн (ОАЭ) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:2
  • 25.11. 18:00. Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 1:3
  • 25.11. 18:00. Эстеглаль Тегеран (Иран) – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
  • 25.11. 20:00. Аль-Райян (Катар) – Персеполис (Иран) – 1:1
  • 26.11. 12:00. Виссел Кобе (Япония) – Сентрал Кост Маринерс (Австралия) – 3:2
  • 26.11. 12:00. Ульсан Хендай (Южная Корея) – Шанхай Порт (Китай) – 1:3
  • 26.11. 14:00. Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 0:3
  • 26.11. 14:00. Шаньдон Тайшань (Китай) – Джохор ДТ (Малайзия) – 1:0
  • 26.11. 18:00. Аль-Садд (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:1
  • 26.11. 18:00. Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Васл (ОАЭ) – 1:3
  • 27.11. 12:00. Йокогама Маринос (Япония) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 2:0
  • 27.11. 12:00. Кванджу (Южная Корея) – Шанхай Шеньхуа (Китай) – 1:0

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Азии Криштиану Роналду Аль-Райян Пахтакор Аль-Наср Эр-Рияд Шанхай Шеньхуа Ульсан Хендай Шанхай Порт (СИПГ) Кванджу Виссел Кобе Сентрал Кост Маринерс Аль-Айн Кавасаки Фронтале Джохор Дарул Тазим Аль-Садд Аль-Хиляль Аль-Васл Аль-Гарафа Эстегляль Персеполис Аль-Ахли Джидда Аль-Шорта Йокогама Маринос Пхохан Стилерс Шаньдун Тайшань Бурирам Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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