Источник: ФСК Мариуполь не будет снят с Первой лиги после двух неявок

Клуб ФСК «Мариуполь» не будут снимать с соревнований в Первой лиге, хотя команда не явилась на второй матч подряд.

Футбольный журналист Игорь Бурбас со ссылкой на источники в УАФ рассказал:

«КДК ищет возможность продлить жизнь команде, которая в наше время является символом несокрушимости. В дисциплинарных правилах существует дефиниция понятий.

Согласно ей, «Мариуполь» не вышел на матч с ФК ЮКСА, но приехал на стадион и находился на поле. За это должен получить смягчающее наказание в виде технического поражения 0:3. Но это не будет считаться неприездом.

А вот невыезд на игру с «Кременем» будет первой масштабной штрафной санкцией, и в случае повторения уже будут железные основания снять команду с соревнований.

Впрочем, надеемся, до этого не дойдет. Для клуба сейчас главное – найти новые инвестиции и продолжить свое участие весной».