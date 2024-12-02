Источник: ФСК Мариуполь не будет снят с Первой лиги после двух неявок
Команда из Мариуполя не вышла на игру с ЮКСА и поехала на матч с Кременем
Клуб ФСК «Мариуполь» не будут снимать с соревнований в Первой лиге, хотя команда не явилась на второй матч подряд.
Футбольный журналист Игорь Бурбас со ссылкой на источники в УАФ рассказал:
«КДК ищет возможность продлить жизнь команде, которая в наше время является символом несокрушимости. В дисциплинарных правилах существует дефиниция понятий.
Согласно ей, «Мариуполь» не вышел на матч с ФК ЮКСА, но приехал на стадион и находился на поле. За это должен получить смягчающее наказание в виде технического поражения 0:3. Но это не будет считаться неприездом.
А вот невыезд на игру с «Кременем» будет первой масштабной штрафной санкцией, и в случае повторения уже будут железные основания снять команду с соревнований.
Впрочем, надеемся, до этого не дойдет. Для клуба сейчас главное – найти новые инвестиции и продолжить свое участие весной».
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