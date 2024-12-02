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  4. Источник: ФСК Мариуполь не будет снят с Первой лиги после двух неявок
Украина. Первая лига
02 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:49
167
0

Источник: ФСК Мариуполь не будет снят с Первой лиги после двух неявок

Команда из Мариуполя не вышла на игру с ЮКСА и поехала на матч с Кременем

02 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:49
167
0
Источник: ФСК Мариуполь не будет снят с Первой лиги после двух неявок
ФСК Мариуполь

Клуб ФСК «Мариуполь» не будут снимать с соревнований в Первой лиге, хотя команда не явилась на второй матч подряд.

Футбольный журналист Игорь Бурбас со ссылкой на источники в УАФ рассказал:

«КДК ищет возможность продлить жизнь команде, которая в наше время является символом несокрушимости. В дисциплинарных правилах существует дефиниция понятий.

Согласно ей, «Мариуполь» не вышел на матч с ФК ЮКСА, но приехал на стадион и находился на поле. За это должен получить смягчающее наказание в виде технического поражения 0:3. Но это не будет считаться неприездом.

А вот невыезд на игру с «Кременем» будет первой масштабной штрафной санкцией, и в случае повторения уже будут железные основания снять команду с соревнований.

Впрочем, надеемся, до этого не дойдет. Для клуба сейчас главное – найти новые инвестиции и продолжить свое участие весной».

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ФСК Мариуполь Первая лига Украины снятие с чемпионата чемпионат Украины по футболу техническое поражение ЮКСА Тарасовка Кремень Кременчуг КДК УАФ
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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