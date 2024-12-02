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  4. Геннадий ПАСИЧ: «Похоже, без мужского разговора в раздевалке не обойтись»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 22:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:58
467
0

Геннадий ПАСИЧ: «Похоже, без мужского разговора в раздевалке не обойтись»

Полузащитник ЛНЗ рассказал о поединке 15-го тура УПЛ против «Вереса»

02 декабря 2024, 22:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:58
467
0
Геннадий ПАСИЧ: «Похоже, без мужского разговора в раздевалке не обойтись»
ЛНЗ Черкассы. Геннадий Пасич

Хавбек ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему черкасская команда притормозила на финише первой части сезона:

«Я не могу сказать, что три наших поражения подряд в УПЛ – по игре. В частности, в последнем матче с Вересом справедливым был бы ничейный итог, однако все испортила детская ошибка защитника ЛНЗ. Но то, что в командном механизме ЛНЗ произошел сбой – очевидно.

Плохо, когда каждый тянет одеяло в свою сторону. Возможно, никак не удается найти общий язык, потому что в ЛНЗ – большое количество легионеров. Вот почему еще нет должного взаимопонимания. Последние неудачи оказали негативное влияние на наше турнирное положение.

С декабря мы приступаем к очередному календарному матчу с «Левым Берегом». Похоже, без серьезного мужского разговора в раздевалке нам не обойтись. Потому что прервать полосу неудач может прежде всего сплоченность, хороший микроклимат в команде. Иначе все наши усилия пойти на зимний перерыв в главной шестерке будут бесполезными».

Команда ЛНЗ занимает 9-е место в УПЛ, набрав 18 очков. В текущем году черкасскому клубу осталось сыграть с «Левым Берегом» 7 декабря и через неделю – с «Александрией».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес Геннадий Пасич инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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