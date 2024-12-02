Геннадий ПАСИЧ: «Похоже, без мужского разговора в раздевалке не обойтись»

Хавбек ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему черкасская команда притормозила на финише первой части сезона:

«Я не могу сказать, что три наших поражения подряд в УПЛ – по игре. В частности, в последнем матче с Вересом справедливым был бы ничейный итог, однако все испортила детская ошибка защитника ЛНЗ. Но то, что в командном механизме ЛНЗ произошел сбой – очевидно.

Плохо, когда каждый тянет одеяло в свою сторону. Возможно, никак не удается найти общий язык, потому что в ЛНЗ – большое количество легионеров. Вот почему еще нет должного взаимопонимания. Последние неудачи оказали негативное влияние на наше турнирное положение.

С декабря мы приступаем к очередному календарному матчу с «Левым Берегом». Похоже, без серьезного мужского разговора в раздевалке нам не обойтись. Потому что прервать полосу неудач может прежде всего сплоченность, хороший микроклимат в команде. Иначе все наши усилия пойти на зимний перерыв в главной шестерке будут бесполезными».

Команда ЛНЗ занимает 9-е место в УПЛ, набрав 18 очков. В текущем году черкасскому клубу осталось сыграть с «Левым Берегом» 7 декабря и через неделю – с «Александрией».