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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 21:37 | Обновлено 30 ноября 2024, 21:38
323
0

«Однажды все изменится». Карраско – об очередном поражении ЛНЗ в УПЛ

Андрес Карраско – о матче 15-го тура УПЛ против «Вереса»

30 ноября 2024, 21:37 | Обновлено 30 ноября 2024, 21:38
323
0
«Однажды все изменится». Карраско – об очередном поражении ЛНЗ в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Караско

Главный тренер ЛНЗ Андрес Караско поделился эмоциями после очередного поражения в УПЛ.«Фиолетовые» минимально уступили «Вереску» в матче 15-го тура чемпионата.

«Знали, что это будет трудная игра. Вереск не проигрывал с середины сентября. Они очень качественно защищаются.

Мы старались играть агрессивно. Хорошо начали игру. Забили гол. А после этого все пошло не так. Сначала заработали пенальти. Не понимаю почему, но после перерыва сбились на длинные вертикальные передачи. Это создавало периоды хаоса в игре. Пропустили второй раз после слишком мягкой передачи назад. А потом все как всегда: играли как в финальном матче. На этот раз эти старания в конце матча уже были напрасны.

Наша команда проиграла три матча подряд. Можно ли это назвать кризисом? Я думаю, что мы в кризисе со второго тура. Мы должны были тогда обыгрывать Александрию. И нам тяжело принять это поражение. Поверьте, мы на каждый матч выходим как на финал. Именно отсюда наша тревога и волнение. А в таком психологическом напряжении не всегда можно демонстрировать лучшую игру. Поэтому я защищаю своих игроков. У нас сейчас не самая лучшая атмосфера, чтобы демонстрировать лучшую игру. Мы постоянно находимся под давлением.

Да, нам не хватает агрессии. Нам не удается играть в свою лучшую игру. Но эта лига – очень ровная. И просто нехватка нрава – меняет все. Поэтому мы должны идти вперед и однажды все изменится», – сказал Карраско.

Ранее итоги победной игры подвел главный тренер «Вереса» Олег Шандрук.

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Андрес Карраско ЛНЗ Черкассы Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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