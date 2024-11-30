30 ноября состоялся матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли ЛНЗ (Черкассы) и «Верес» (Ровно). Гости вырвали победу с минимальным счетом 1:2.

На 27-й минуте ЛНЗ вышел вперед благодаря голу полузащитника Яшари. Удержать преимущество хозяева не смогли и пропустили два гола. Оба раза соперника огорчил форвард «Вереса» Луан.

Благодаря этой победе ровенский клуб набрал 19 баллов и вышел на седьмое место. ЛНЗ разместился сразу за своим соперником – восьмая позиция и 18 очков.

Украинская Премьер-лига, 15- й тур. 30 ноября

ЛНЗ – Верес – 1:2

Голы: Яшари, 27 – Луан, 39 (пен), 76

Видеообзор матча: