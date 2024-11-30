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  4. ЛНЗ – Верес – 1:2. Кто отметился дублем? Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
30.11.2024 13:00 – FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 15:49 | Обновлено 30 ноября 2024, 16:21
203
0

ЛНЗ – Верес – 1:2. Кто отметился дублем? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги

30 ноября 2024, 15:49 | Обновлено 30 ноября 2024, 16:21
203
0
ЛНЗ – Верес – 1:2. Кто отметился дублем? Видео голов и обзор матча
УПЛ. ЛНЗ – Верес

30 ноября состоялся матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли ЛНЗ (Черкассы) и «Верес» (Ровно). Гости вырвали победу с минимальным счетом 1:2.

На 27-й минуте ЛНЗ вышел вперед благодаря голу полузащитника Яшари. Удержать преимущество хозяева не смогли и пропустили два гола. Оба раза соперника огорчил форвард «Вереса» Луан.

Благодаря этой победе ровенский клуб набрал 19 баллов и вышел на седьмое место. ЛНЗ разместился сразу за своим соперником – восьмая позиция и 18 очков.

Украинская Премьер-лига, 15- й тур. 30 ноября

ЛНЗ – Верес – 1:2

Голы: Яшари, 27 – Луан, 39 (пен), 76

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Луан Кампос (Верес).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Луан Кампос (Верес).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Верес Ровно ЛНЗ - Верес видео голов и обзор Луан Кампос Мухаррем Яшари
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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