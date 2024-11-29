ЛНЗ Черкассы

В пятнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 30 ноября, в Черкассах встретятся ЛНЗ и Верес. Хозяева поля, которые в прошлом туре проиграли «Ворскле» и находятся сейчас на 7 позиции, будут принимать «Верес», который в прошлом туре отобрал очки у «Александрии» и поднялся на 9 строчку в таблице.

ЛНЗ

Над тренерским штабом ЛНЗ начинают сгущаться тучи: все из-за провального отрезка чемпионата, потому что в последних 10 матчах подопечным Карраско лишь 2 раза удалось победить. К тому же, все чаще в медиапространстве появляются сообщения о якобы возможной отставке испанского тренера.

Как по мне, то сейчас увольнение Карраско выглядит нелогичным, потому что у ЛНЗ осталось 3 игры, в результате которых ситуация может измениться в пользу команды. А уж когда УПЛ уйдет на зимний перерыв, тогда лучше решать, продолжать сотрудничество с главным тренером или нет.

А сейчас на ЛНЗ ождиает непростой поединок против «Вереса», который находится в неплохой форме, и будет стремиться вывезти очки из Черкасс.

Поединок против «Вереса» у ЛНЗ пропустит отбывающий дисквалификацию Хайдин Салиху.

Верес

У ровенчан дела сейчас весьма неплохи. «Верес» успел установить беспроигрышную серию из 9 матчей подряд и последний раз проиграл «Полесью» еще в сентябре. Благодаря этим результатам клуб из Ровно смог подняться на 9 позицию в чемпионате (16 очков) и закрепиться в середине таблицы, в непостредственной близости с командами, претендующими на высокие места.

Однако в последний раз команда Олега Шандрука одерживала викторию на выезде еще 3 месяца назад (над «Колосом») и сейчас захочет взять 3 очка в Черкассах, но сможет ли «Верес» одержать дебютную победу над ЛНЗ, узнаем уже по окончанию игры.

В матче против ЛНЗ из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть Семен Вовченко.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 2 матча, где была зафиксирована победа ЛНЗ и ничья. Разница забитых мячей составляет 1:0 в пользу черкасского клуба. В прошлом сезоне в первом круге команды расписали «пресную» ничью 0:0. А уже во втором круге ЛНЗ одержал победу благодаря голу Алексея Хобленко.

Прогноз на противостояние

«Верес» сейчас находится на ходу и вполне возможно, что именно команда из Ровно одержит викторию в этой встрече и продолжит беспроигрышную серию. Однако и ЛНЗ не стоит списывать со счетов, потому что команда, несмотря на неудовлетворительные результаты, по мнению букмекеров является фаворитом в данном матче. Учитывая, что оба коллектива разделяют 2 очка в турнирной таблице, то и ЛНЗ, и «Верес» захотят победить, чтобы догнать или оторваться друг от друга. Логичным вариантом в этой встрече будет ничья.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко, Каплиенко, Ноникашвили, Дайко, Путря, Бойко, Яшари, Тилль, Топалов, Наумец, Момо

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Мельник, Гончаренко, Куция, Дахновский, Клёц, Яго, Луан, Степанюк, Мрвальевич