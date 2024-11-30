Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фестиваль ошибок в защите. Верес одолел ЛНЗ в Черкассах
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
30.11.2024 13:00 – FT 1 : 2
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 15:00 | Обновлено 30 ноября 2024, 15:51
1154
4

Фестиваль ошибок в защите. Верес одолел ЛНЗ в Черкассах

Команды поменялись местами в турнирной таблице

30 ноября 2024, 15:00 | Обновлено 30 ноября 2024, 15:51
1154
4
Фестиваль ошибок в защите. Верес одолел ЛНЗ в Черкассах
УПЛ

Последний день осени. Последний тур первого круга текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги. Но никто никуда не расходится, потому что мы еще будем играть и играть до наступления настоящей зимы. Экватор национального первенства подкрался незаметно и поэтому пришло время подводить итоги выступлений команд. А как это можно лучше сделать, чем за просмотром матчей пятнадцатого тура нашего чемпионата?

Субботнюю программу футбольного уикенда открывало противостояние в Черкассах, где местный ЛНЗ все никак не мог отдать должное работе собственных агрономов с газоном стадиона «Центральный» и начать хотя бы какую-то положительную серию домашних результатов. А тем временем такой коллектив, как ривненский «Верес», не проигрывал уже два месяца подряд и стремительно приближался к той же команде Андреса Карраско в турнирной таблице.

Так же стремительно развивались и события в первом тайме нашего матча. Команды не хотели уступать друг другу ни на одном участке поля и довольно много нарушали правила в единоборствах. Доходило даже до попытки устроить массированную схватку, но арбитр Клим Заброда своевременно утолил страсти и не дал игрокам позволить себе лишнего.

И это, на самом деле, хорошо, потому что в футбол у них удавалось играть даже лучше, чем бороться. Первые реально опасные моменты начали появляться ближе к середине первого тайма, и фактически сразу после этого произошел забитый мяч. Яго может записать на себя его соавторство, потому что так ошибиться перед собственной штрафной и подарить возможность забить Яшаре еще надо было умудриться.

Однако бразилец недолго отходил от этого досадного эпизода и вскоре в подкате перед чужой штрафной выбрал мяч, что позволило Куции пробить издалека и попасть в левую стойку, после чего на добивании Путря в подкате сыграл в ноги Дахновскому. Луан получил возможность пробить с пенальти и сравнял счет, что было критически важно для «Вереса», у которого, как мы знаем, иногда дает о себе знать «проблема разных таймов».

Однако, судя по всему, это явление уже понемногу уходит в вечность. Потому что во втором тайме команда Шандрука играла с максимально холодной головой, чего не скажешь о соперниках, которых хватило поместить под давление в конце матча, как оборона ЛНЗ начала сыпаться. Первый звоночек прозвучал, когда Кучеренко подарил момент для удара Степанюку на левом фланге собственной штрафной, но потом спас команду прыжком в ноги сопернику за мячом.

А вот на 76 минуте вратарь уже не мог помочь неуклюжей передаче назад от Ноникашвили с правого фланга, поэтому как пришел гол в ЛНЗ в первом тайме, так и ушел. Как и ушли зачетные баллы по итогам этого противостояния. А, возможно, и не только очков не досчитаются «сиреневые» уже впоследствии.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ сыграет в гостях у киевского «Левого Берега», тогда как ровенский «Верес» поедет в гости к львовским «Карпатам».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Халайла – б/о, Наумец – б/о, Авагимян – б/о.

«Верес» (замены): Шарай – б/о, Годя – б/о, Кучеров – б/о, Баран – б/о, Протасевич – б/о.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

ЛНЗ – «Верес» – 1:2

Голы: Яшари, 27 – Луан, 39 (пен.), 76

Предупреждения: Бойко, 16, Момо, 45+1 – Гайдучик, 44, Дахновский, 46

ЛНЗ: Кучеренко – Каплиенко, Ноникашвили, Дайко, Путря – Яшари, Бойко, Тилль – Эйнел (Авагимян, 85), Момо (Наумец, 82), Топалов (Халайла, 73).

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Гончаренко, Чечер, Куция (Протасевич, 90+5) – Клец (Кучеров, 70), Яго – Дахновский (Баран, 90+5), Луан (Шарай, 77) – Гайдучик (Годя, 77), Степанюк.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 9 (4) – 11 (5)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 2 – 1.

ЛНЗ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

По теме:
Впервые в истории. Верес установил несколько достижений в УПЛ
ЛНЗ – Верес – 1:2. Кто отметился дублем? Видео голов и обзор матча
«Он не читает моих смс». Поворознюк обратился к Андрею Шевченко
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Старший сын Лионеля Месси расплакался на поле. Что случилось?
Футбол | 30 ноября 2024, 12:43 0
ВИДЕО. Старший сын Лионеля Месси расплакался на поле. Что случилось?
ВИДЕО. Старший сын Лионеля Месси расплакался на поле. Что случилось?

Тьяго Месси не смог сдержать эмоций...

Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Футбол | 30 ноября 2024, 08:24 2
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал

Легендарный аргентинец выделил «Челси»

Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Футбол | 29.11.2024, 19:06
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
ФОТО. Полицейские застали звезду футбола пьяным. Не угадаете, кого
Футбол | 30.11.2024, 10:13
ФОТО. Полицейские застали звезду футбола пьяным. Не угадаете, кого
ФОТО. Полицейские застали звезду футбола пьяным. Не угадаете, кого
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Футбол | 30.11.2024, 08:59
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
R1d3r
Проиграть дома такому дну как Вереск еще надо постараться. Карраско и тут умудрился облажаться.
Ответить
0
C.Пеклов
Верес що творить!Із аутсайдерів в міцні середняки!
Ответить
0
Tower Bridge
Единственное что понравилось - это настрой ривненских игроков.   После ошибки и пропущенного они поддержали Яго,   а не махали руками один на другого , как это у наших грандов.  
  И всё срослось в их пользу.
Ответить
0
aleks19826
Верес по ходу на єврокубки націливсч. Гірше Динамо точно не буде і хоч в еічецку скатає у восьми матчах🤣🤣🤣
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
28.11.2024, 21:38 557
Футбол
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 6
Футбол
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
29.11.2024, 07:59 17
Бокс
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
29.11.2024, 05:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем