Фестиваль ошибок в защите. Верес одолел ЛНЗ в Черкассах

Последний день осени. Последний тур первого круга текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги. Но никто никуда не расходится, потому что мы еще будем играть и играть до наступления настоящей зимы. Экватор национального первенства подкрался незаметно и поэтому пришло время подводить итоги выступлений команд. А как это можно лучше сделать, чем за просмотром матчей пятнадцатого тура нашего чемпионата?

Субботнюю программу футбольного уикенда открывало противостояние в Черкассах, где местный ЛНЗ все никак не мог отдать должное работе собственных агрономов с газоном стадиона «Центральный» и начать хотя бы какую-то положительную серию домашних результатов. А тем временем такой коллектив, как ривненский «Верес», не проигрывал уже два месяца подряд и стремительно приближался к той же команде Андреса Карраско в турнирной таблице.

Так же стремительно развивались и события в первом тайме нашего матча. Команды не хотели уступать друг другу ни на одном участке поля и довольно много нарушали правила в единоборствах. Доходило даже до попытки устроить массированную схватку, но арбитр Клим Заброда своевременно утолил страсти и не дал игрокам позволить себе лишнего.

И это, на самом деле, хорошо, потому что в футбол у них удавалось играть даже лучше, чем бороться. Первые реально опасные моменты начали появляться ближе к середине первого тайма, и фактически сразу после этого произошел забитый мяч. Яго может записать на себя его соавторство, потому что так ошибиться перед собственной штрафной и подарить возможность забить Яшаре еще надо было умудриться.

Однако бразилец недолго отходил от этого досадного эпизода и вскоре в подкате перед чужой штрафной выбрал мяч, что позволило Куции пробить издалека и попасть в левую стойку, после чего на добивании Путря в подкате сыграл в ноги Дахновскому. Луан получил возможность пробить с пенальти и сравнял счет, что было критически важно для «Вереса», у которого, как мы знаем, иногда дает о себе знать «проблема разных таймов».

Однако, судя по всему, это явление уже понемногу уходит в вечность. Потому что во втором тайме команда Шандрука играла с максимально холодной головой, чего не скажешь о соперниках, которых хватило поместить под давление в конце матча, как оборона ЛНЗ начала сыпаться. Первый звоночек прозвучал, когда Кучеренко подарил момент для удара Степанюку на левом фланге собственной штрафной, но потом спас команду прыжком в ноги сопернику за мячом.

А вот на 76 минуте вратарь уже не мог помочь неуклюжей передаче назад от Ноникашвили с правого фланга, поэтому как пришел гол в ЛНЗ в первом тайме, так и ушел. Как и ушли зачетные баллы по итогам этого противостояния. А, возможно, и не только очков не досчитаются «сиреневые» уже впоследствии.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ сыграет в гостях у киевского «Левого Берега», тогда как ровенский «Верес» поедет в гости к львовским «Карпатам».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Халайла – б/о, Наумец – б/о, Авагимян – б/о.

«Верес» (замены): Шарай – б/о, Годя – б/о, Кучеров – б/о, Баран – б/о, Протасевич – б/о.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

ЛНЗ – «Верес» – 1:2

Голы: Яшари, 27 – Луан, 39 (пен.), 76

Предупреждения: Бойко, 16, Момо, 45+1 – Гайдучик, 44, Дахновский, 46

ЛНЗ: Кучеренко – Каплиенко, Ноникашвили, Дайко, Путря – Яшари, Бойко, Тилль – Эйнел (Авагимян, 85), Момо (Наумец, 82), Топалов (Халайла, 73).

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Гончаренко, Чечер, Куция (Протасевич, 90+5) – Клец (Кучеров, 70), Яго – Дахновский (Баран, 90+5), Луан (Шарай, 77) – Гайдучик (Годя, 77), Степанюк.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 9 (4) – 11 (5)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 2 – 1.

ЛНЗ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C