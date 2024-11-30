ЛНЗ Черкассы

В субботу, 30-го листопада, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и ровенский «Верес». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Команда Олега Шандрука окончательно проснулась и уже уверенно чувствует себя даже в матчах против лидеров турнирной таблицы. «Верес» не проигрывает уже восемь матчей в УПЛ кряду, но при этом выиграл только два из них, поэтому о молниеносном прорыве к зоне еврокубков речь, пока что, не идет. А вот ЛНЗ свой единственный прорыв, на который сейчас может рассчитывать, совершает в сторону зоны вылета, так как команда Андреса Карраско уже имеет серию из двух подряд поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.