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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
30.11.2024 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 02:09 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:10
11
0

ЛНЗ – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

30 ноября 2024, 02:09 | Обновлено 30 ноября 2024, 02:10
11
0
ЛНЗ – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК ЛНЗ

В субботу, 30-го листопада, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и ровенский «Верес». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Команда Олега Шандрука окончательно проснулась и уже уверенно чувствует себя даже в матчах против лидеров турнирной таблицы. «Верес» не проигрывает уже восемь матчей в УПЛ кряду, но при этом выиграл только два из них, поэтому о молниеносном прорыве к зоне еврокубков речь, пока что, не идет. А вот ЛНЗ свой единственный прорыв, на который сейчас может рассчитывать, совершает в сторону зоны вылета, так как команда Андреса Карраско уже имеет серию из двух подряд поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
30 ноября 2024 -
13:00
Верес
Ничья 3.25 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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